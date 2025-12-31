Muže v Kravařích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvě děti se přiotrávily

  20:12
Šestatřicetiletý muž dnes v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.

Ilustrační foto. | foto: ČTK

Do rodinného domu v Bezručově ulici záchranáři, hasiči i policisté vyráželi krátce po poledni. Na tísňovou linku dostali oznámení, že se tam nachází muž v bezvědomí. „Po vstupu do prostor bytu začalo záchranářům alarmovat čidlo signalizující přítomnost oxidu uhelnatého. Proto na místo zásahu přivolali také hasiče a policii,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Šestatřicetiletému muži začali svědci poskytovat pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Týmy pokračovaly ve snaze o záchranu prováděním rozšířené resuscitace, a to za použití léků i přístrojové techniky. Přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit činnost pacientova srdce a zasahující lékařka byla nucena po přibližně 40 minutách konstatovat smrt,“ uvedl Humpl.

S příznaky intoxikace byla ošetřena rovněž jednačtyřicetiletá žena a dvě děti školního věku. Záchranáři je přepravili do Slezské nemocnice v Opavě. „Opavští kriminalisté se v současné chvíli zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události,“ řekl policejní mluvčí Jan Segsulka. Na místě zasahovaly i dvě hasičské jednotky, které změřily koncentrace uniklého plynu a dům odvětraly.

