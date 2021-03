Muž zbil přítelkyni, pak před hlídkou zapálil plyn unikající z hadice

Operační důstojník Policie ČR přijal 9. března po jednadvacáté hodině na tísňové lince 158 hlášení, že muž bije na ulici v Ostravě-Michálkovicích dvě ženy - matku s dcerou.

„Na místo byly vyslány ihned policejní hlídky. Při příjezdu už jedna z hlídek viděla na zemi ženu (38 let), která byla zraněna. Druhá žena (18 let), dcera zraněné, mužům zákona sdělila, že je napadl matčin přítel a doplnila, že utekl do podkrovního bytu činžovního domu,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.



Najednou se otevřelo okno, muž začal policistům sprostě vyhrožovat a hrozil zabitím sebe i dalších lidí. Aby svým výhrůžkám dodal na váze, tak z okna vyhodil menší kuchyňský nůž.

„Ten dopadl na zem poblíž služebního vozidla a naštěstí nikoho nezranil. Policisté se za podezřelým vydali do domu, kde už na chodbě byl cítit silný zápach plynu. Podezřelý muž neotevíral, nereagoval na opakované zákonné výzvy, a tak museli policisté vniknout do bytu násilím.,“ pokračovala mluvčí.

Policisté pomocí beranidla vyrazili dveře, uvnitř bytu byl plyn cítit ještě mnohem silněji. V kuchyni stál muž s prořezanou hadicí od plynového sporáku a jak policisty uviděl, unikající plyn zapálil. Bezprostředně hrozil výbuch.

„Policisté muže zadrželi, uzavřeli přívod plynu a z domu následně evakuovali deset lidí. Nikdo z nich neutrpěl žádné zranění,“ konstatovala mluvčí Michalíková.



Jak policisté záhy zjistili, muž měl přes dvě promile alkoholu v dechu, na místo dorazili i zdravotníci a hasiči. Soud později vyhověl návrhu na vzetí muže do vazby, teď mu hrozí vězení od tří do osmi let.