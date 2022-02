Muž spadl s žebříkem a zaklínil se v něm. Příbuzní zůstali uvězněni v patře

Hasiči na Opavsku mají za sebou poměrně raritní zásah. V sobotu po poledni vyjeli do obce Kravaře, kde spadl muž ze žebříku do sklepa při malování zdí. Při události zlomil žebřík, který sloužil i jako jediná cesta do prvního patra, kde měl tchána s tchyní. Hasiči tak zachraňovali nejen uvázlého muže, ale i jeho příbuzné.