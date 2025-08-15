Muž v Beskydech se těžce zranil při pádu z koloběžky. Lékaře k němu spustili z vrtulníku

Muž utrpěl těžká poranění hlavy poté, co ve čtvrtek odpoledne spadl na Knížecí cestě z beskydských Pusteven do Trojanovic na Novojičínsku z koloběžky. Krátce před pátou hodinou odpolední pro něj vyrazili záchranáři vrtulníkem. Na místě ovšem nebylo možné přistát, a tak museli ke spuštění lékaře a vybavení využít palubní jeřáb.

Muž se v Beskydech těžce zranil při pádu z koloběžky. Letěl pro něj vrtulník. (14. srpna 2025) | foto: ZZS MSK

„Se zasahující horskou službou spolupracoval pozemní záchranářský tým z Frenštátu pod Radhoštěm a vzhledem k předpokladu směrování zraněného do traumatologického centra, na místo vzlétl tým letecké záchranné služby,“ uvedl mluvčí záchranářů Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Kromě příznaků těžkého poranění hlavy měl devětadvacetiletý muž také oděrky a tržné ranky v obličeji a na horních končetinách. Při příjezdu záchranářů byl při vědomí.

Hrdinou je Jakub z Česka. V USA zachránil mladíka, na nějž dopadl těžký balvan

„V rámci přednemocniční neodkladné péče bylo provedeno znehybnění páteře, ošetření ran a zajištění periferní žilní linky pro podávání infuzí,“ popsal Humpl.

Aby záchranáři mohli muže letecky transportovat na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice, musela ho nejdříve pozemní posádka dostat k hotelu Ráztoka, odkud mohl vrtulník vzlétnout. Do péče lékařů muže předávali ve vážném, ale stabilizovaném stavu.

Není to zdaleka jediné podobné těžké zranění při sjezdu z beskydského horského sedla Pustevny k trojanovické Ráztoce na koloběžce. Jde sice o asfaltovou silnici, ale poměrně strmou a plnou zatáček. Lidé tam sjíždějí jak na svých koloběžkách i kolech, tak tam navíc funguje koloběžková půjčovna.

Lidé sjíždějí na koloběžkách z horského sedla Pustevny (červená značka) po tzv. Knížecí cestě dolů k trojanovické Ráztoce (modrá značka). Mnozí však přecení své síly a havarují.

Lidé sjíždějí na koloběžkách z horského sedla Pustevny (červená značka) po tzv. Knížecí cestě dolů k trojanovické Ráztoce (modrá značka). Mnozí však přecení své síly a havarují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

