Uměleckým záměrem nového ostravského muralu bylo popsat ocel jako ekologický materiál, bez kterého se společnost neobejde. Zájemci proto na stěně haly najdou mosty, větrné elektrárny, lanovky, lodě a vlaky mezi zelenými kopci a stromy.
Streetartová malba navíc zatraktivnila průmyslovou halu poblíž turisticky velmi navštěvované Dolní oblasti Vítkovic.
„Rozlohou plochy 1 200 m2 jde zřejmě o pátý největší mural v České republice. Propojuje průmyslové dědictví regionu s moderním artem. Autorem návrhu je slovenský výtvarník Adam Mihalov, zastoupený studiem Drawetc, které zajistilo i tvorbu,“ uvedla Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí Třineckých železáren.
Autor pro tento mural hledal nejvhodnější vyjádření specifického zadání od Třineckých železáren.
Zajímavosti tvorby
„V konceptu jsem se držel tématu oceli ve spojení s přírodou, kde jsou ocelové výrobky přirozeně zapojeny do přírodní scenérie. Ocel je zde základem pro pohyb, energii a symbolem ohleduplnosti k přírodě,“ řekl Adam Mihalov.
Téma oceli bylo pro zadavatele z Třineckých železáren důležité.
„Česká ocel z Třince má význam pro rozvoj regionu, prosperitu i suverenitu státu. Je to klíčový materiál pro infrastrukturu, energetiku, stavebnictví a další obory. Navíc jde o materiál ekologický, zcela recyklovatelný,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.
Mural vznikl během výluky na přilehlé tramvajové trati a jeho malování si žádalo koordinaci s Dopravním podnikem Ostrava. „Výroba v odloučeném provozu Třineckých železáren ve Válcovně trub probíhala během malby bez přerušení,“ poznamenala mluvčí.
„Mural v takovém rozměru a lokalitě je produkční výzva. Začínáme odbornou přípravou plochy, výběrem technologie a koordinací dodavatelů. Produkční řemeslo je v detailech, které divák nevidí,“ popsal Radovan Jelínek, hlavní produkční Drawetc.
Mural je k vidění u velmi frekventované Místecké ulice poblíž Dolních Vítkovic v Ostravě.
