Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ocel mezi kopci. Pátá největší malba v Česku rozzářila vítkovickou válcovnu

Dalibor Maňas
  16:43
Fasádu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích proměnil obří mural o velikosti 1 200 metrů čtverečních. Jde o pátou největší streetartovou malbu v České republice. Dílo slovenského výtvarníka Adama Mihalova u frekventované Místecké ulice vzniklo pod hlavičkou studia Drawetc pro Třinecké železárny. Padly na něj stovky kilogramů barev.
Fotogalerie4

Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích u Místecké ulice. Hala odloučeného provozu Třineckých železáren nově změnila podobu této průmyslové oblasti města. | foto: Třinecké železárny

Uměleckým záměrem nového ostravského muralu bylo popsat ocel jako ekologický materiál, bez kterého se společnost neobejde. Zájemci proto na stěně haly najdou mosty, větrné elektrárny, lanovky, lodě a vlaky mezi zelenými kopci a stromy.

Streetartová malba navíc zatraktivnila průmyslovou halu poblíž turisticky velmi navštěvované Dolní oblasti Vítkovic.

Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích u Místecké ulice. Hala odloučeného provozu Třineckých železáren nově změnila podobu této průmyslové oblasti města.
Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích u Místecké ulice. Hala odloučeného provozu Třineckých železáren nově změnila podobu této průmyslové oblasti města.
Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích u Místecké ulice. Hala odloučeného provozu Třineckých železáren nově změnila podobu této průmyslové oblasti města.
Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích u Místecké ulice. Hala odloučeného provozu Třineckých železáren nově změnila podobu této průmyslové oblasti města.
4 fotografie

„Rozlohou plochy 1 200 m2 jde zřejmě o pátý největší mural v České republice. Propojuje průmyslové dědictví regionu s moderním artem. Autorem návrhu je slovenský výtvarník Adam Mihalov, zastoupený studiem Drawetc, které zajistilo i tvorbu,“ uvedla Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí Třineckých železáren.

Autor pro tento mural hledal nejvhodnější vyjádření specifického zadání od Třineckých železáren.

Zajímavosti tvorby

  • 260 kg podkladových barev, 460 sprejů
  • speciální plošiny s výškou 14 metrů speciálně vybrané kvůli úzkému prostoru mezi stěnou a tramvajovými kolejemi a pojezdové desky, které roznáší váhu plošin, aby nepoškodily kabeláž pod kolejištěm
  • šablony, projektory, VR brýle
  • vysokotlaký WAP na očištění plochy, speciální podkladová barva nanášená airlessem

„V konceptu jsem se držel tématu oceli ve spojení s přírodou, kde jsou ocelové výrobky přirozeně zapojeny do přírodní scenérie. Ocel je zde základem pro pohyb, energii a symbolem ohleduplnosti k přírodě,“ řekl Adam Mihalov.

Téma oceli bylo pro zadavatele z Třineckých železáren důležité.

„Česká ocel z Třince má význam pro rozvoj regionu, prosperitu i suverenitu státu. Je to klíčový materiál pro infrastrukturu, energetiku, stavebnictví a další obory. Navíc jde o materiál ekologický, zcela recyklovatelný,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Mural vznikl během výluky na přilehlé tramvajové trati a jeho malování si žádalo koordinaci s Dopravním podnikem Ostrava. „Výroba v odloučeném provozu Třineckých železáren ve Válcovně trub probíhala během malby bez přerušení,“ poznamenala mluvčí.

„Mural v takovém rozměru a lokalitě je produkční výzva. Začínáme odbornou přípravou plochy, výběrem technologie a koordinací dodavatelů. Produkční řemeslo je v detailech, které divák nevidí,“ popsal Radovan Jelínek, hlavní produkční Drawetc.

Mural je k vidění u velmi frekventované Místecké ulice poblíž Dolních Vítkovic v Ostravě.

Mural je k vidění u velmi frekventované Místecké ulice poblíž Dolních Vítkovic v Ostravě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tohleto má být ve školce? U dětí se klátil zdrogovaný muž, ředitel rezignoval

Premium
Ilustrační foto, mateřská škola

Velký skandál řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě tamní základní a mateřské školy se ve čtvrtek podivně pohyboval a odhaloval muž, který byl silně pod vlivem drog a později zkolaboval....

Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování

Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do...

Tříletý chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve Fakultní nemocnici Motol po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Je vůbec prvním dítětem, které zemřelo na záškrt v Česku od roku 1969. Hygienici...

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Ocel mezi kopci. Pátá největší malba v Česku rozzářila vítkovickou válcovnu

Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v...

Fasádu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích proměnil obří mural o velikosti 1 200 metrů čtverečních. Jde o pátou největší streetartovou malbu v České republice. Dílo slovenského výtvarníka Adama...

29. května 2026  16:43

Štochlová se Svozilovou končí, zato další Češky čeká v Ostravě boj o osmifinále

Marie Sára Štochlová se během ostravského turnaje chystá na podání.

Plážové volejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou a nečekaně také Valerie Dvorníková s Kateřinou Kleiblovou si na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě zahrají o postup do...

29. května 2026  12:28,  aktualizováno  16:08

Přesvědčování i nátlak. Poslechněte si kyberšmejdy, kteří obrali ženu o statisíce

Kurýr kybešmejdů, kterému žena v Ostravě předala část z ukradených peněz. (29....

Policisté v Ostravě hledají kyberšmejdy a jejich kurýra, kteří okradli ženu o zhruba půl milionu korun. Ještě větší škodě zabránila banka, která jeden podezřelý převod zablokovala. Policie také...

29. května 2026  15:17

Potřebujeme najít herní rytmus, shodly se po vyřazení Štochlová se Svozilovou

České reprezentantky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová s trenérem...

Musely vyhrát, aby se udržely v soutěži. Leč české ženské beachvolejbalové jedničky Marie Sára Štochlová a Markéta Svozilová v posledním utkání základní skupiny podlehly Španělkám Sofíi Izuzquize a...

29. května 2026  13:14

Deviant na hřišti, stříkačky, láhve. Bývalý hotel je cílem feťáků, děsí sousední školu

Premium
Hotelový dům Jindřich v Ostravě vznikl ze stejnojmenné šachty. (rok 2019)

Na ostravskou radnici dorazila petice s téměř tisícem podpisů, která se týká chátrajícího hotelovému domu Jindřich v centru. Jeho zhoršující se bezpečnostní situace a přítomnost narkomanů podle...

29. května 2026

Náctiletý řidič zkolaboval a auto na přejezdu převrátil do cesty přijíždějícímu vlaku

Nehoda vlaku a automobilu na železničním přejezdu v Krnovské ulici v Opavě....

Neobvyklou nehodu vyšetřují od pátečního rána policisté v Opavě. Teprve devatenáctiletý zdravotně indisponovaný řidič tam havaroval tak nešťastně, že s vozem skončil na střeše na kolejích...

29. května 2026  10:55,  aktualizováno  12:58

OBRAZEM: Likvidace strojů a poslední dělníci. Nahlédněte do dolu na Karvinsku

Demontáž se totiž nevyplatí. “Fixní náklady na provoz dolu jsou velké, tudíž je...

Od posledního fárání a samotné těžby uhlí v Dole ČSM ve Stonavě uběhly necelé čtyři měsíce. Nedávné uzavření téměř 250leté historie hlubinné těžby v zemi je v areálu znát. Ponurá nálada, prázdné...

29. května 2026  9:10

Sestry Pavelkovy čelily čtyřem mečbolům, načež se v Ostravě odrazily k výhře

Anna Pavelková vybírá během ostravského turnaje míč dopadající za síť.

Ve druhém setu prohrávaly 15:19 a 16:20, odvrátily čtyři mečboly, načež slaví svou první výhru na turnaji nejvyšší světové kategorie. Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy na ostravském turnaji plážového...

28. května 2026  19:25

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

28. května 2026  17:57

Ranní ptáčata doskákala k výhře. Brzkému budíčku ale Perušič se Sedlákem nefandí

Ondřej Perušič (čelem) a Jiří Sedlák se radují z výhry nad Brazilci.

Museli brzy vstávat, už v 5.20, aby na první utkání dne v devět hodin byli připraveni. A vyplatilo se jim to. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili světové čtyřky Brazilce Evandra s Arthurem Lancim...

28. května 2026  12:41,  aktualizováno  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdravotní pojišťovny vyšly lidem vstříc, Bruntál má víkendovou zubní pohotovost

V bruntálské nemocnici byla vybudována nová stomatologická ambulance pro...

Lidem z Bruntálska začne od tohoto víkendu sloužit nová zubní pohotovost, která byla vybudovaná v tamní nemocnici. Na starost bude mít víkendovou a sváteční péči pro celý okres.

28. května 2026  14:11

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.