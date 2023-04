Strojmetal v Bruntále bude dodávat pro Mercedes-Benz

Během jednoho roku vznikla v Bruntále nová automatizovaná kovací linka společnosti Strojmetal Aluminium Forging patřící do skupiny MTX Group průmyslníka Petra Otavy. Nyní má za sebou nový závod první zářez. Prošel auditem společnosti Mercedes-Benz, výrobce automobilů Mercedes, a může se tak naplno a s jistotou dlouhodobých zakázek v průměrné roční částce 500 milionů korun pustit do produkce hliníkových dílů pro největší světové hráče na poli automotive.

Audity firem z automobilového průmyslu mají za cíl zjistit, v jaké kondici se firmy nachází a jak technologicky, vývojově i personálně silný je jejich byznysový partner. Pozitivní výsledek pak znamená potvrzení dlouhodobé spolupráce. I díky tomu bude moci 65 zaměstnanců bruntálského závodu pokračovat v poskytování řešení v oblasti lehkých kovaných dílů a komponentů v dopravě v té nejvyšší kvalitě a se zárukou budoucího ekonomického rozvoje podniku.

„Díky pozitivnímu výsledku auditu budeme moci i nadále investovat nejen do rozvoje závodu, ale také do našich zaměstnanců a dalšího výzkumu a vývoje v hledání nových řešení v oblasti lehkých kovaných dílů a komponentů pro ty nejzářivější značky. Jde o to, že máme dost zakázek jak pro závod v Kamenici, tak i v Bruntále. Nejen Daimler a jejich Mercedesy, ale také například pro Porsche, Ferrari nebo BMW,“ uvedl Miroslav Záhorec, předseda představenstva ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging a zároveň COO skupiny MTX Group. V současnosti je v přípravě druhá linka za 900 miliónů korun, která bude uvedena do provozu na přelomu roku 2024/25.

Strojmetal Aluminium Forging má 200letou tradici a díky investicím do modernizace je považován za technologickou špičku v regionu. V závodech v Kamenici, Bruntále a německém Singenu si zakládá na precizní výrobě, inovacích, automatizaci, robotizaci, vzdělávání a na vývoji vlastních řešení unikátních komponentů. Výrobní základy společnosti tvoří 9 automatických a robotizovaných kovacích linek, 111 robotů a školicí centrum se zaměřením na výchovu nové generace technicky zdatných pracovníků. V současné době má více než 600 zaměstnanců a ročně dokáže zákazníkům z řad nevětších hráčů automobilového průmyslu dodat na 17 milionů výrobků.