Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Darek Štalmach
  12:26
Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost chodníků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Průměrný počet výjezdů v zimních sezonách posledních let se pohybuje okolo 21 až 23, nyní to k 15. lednu bylo už 17 výjezdů, z nichž převážná část se týkala ošetření komunikací kombinací solení a plužení,“ popsala náročnost aktuální zimy Ilona Honusová, mluvčí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Jen v tomto největším ostravském obvodu od začátku listopadu spotřebovali na údržbu cest a chodníků 84 tun soli za 330 tisíc korun, celkové náklady na zimní údržbu dosáhly 621 tisíc korun.

Starost o sníh na silnicích a chodnících v rámci Ostravy je poměrně složitá záležitost, o některé se starají obvody, o další zase Ostravské komunikace, o silnice první třídy a dálnice pak třeba Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Spotřebovali už více posypu než loni

„Ostravské komunikace mají na starosti údržbu místních komunikací, po kterých jezdí MHD, a klíčových ulic v Ostravě. To je v součtu 160 kilometrů,“ vysvětlila Eva Kijonková, mluvčí Ostravských komunikací (OK). „Stejně tak nemíří sypače OK do menších ulic, kde je údržba věcí městských obvodů. To platí i pro chodníky.“ I přesto Ostravské komunikace letos už spotřebovaly okolo tisíce tun soli a přibližně 280 tisíc litrů solanky.

„To je více než za celou loňskou zimu a blížíme se ke spotřebě ze zimního období 2021/2022. Náklady budou přesněji jasné ke konci ledna, ale odhadujeme je dosud na zhruba deset milionů korun,“ dodala Eva Kijonková.

Silnice nižších tříd v rámci kraje pak má na starosti hlavně Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). „Na zimní měsíce má SSMSK připraveno cca 31 tisíc tun soli a cca 39 tisíc tun inertního materiálu. Od začátku roku 2026 bylo celkem spotřebováno cca 3,5 tisíce tun soli a tři tisíce tun inertního materiálu,“ přiblížila čerstvá data Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu, pod který SSMSK spadá, s tím, že na zimní údržbu má správa vyčleněno zhruba 110 milionů korun.

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Zhruba pětkrát vyšší rozpočet má pro tuto zimu připraveno Ředitelství silnic a dálnic. „V roce 2025 vynaložila Správa Ostrava ŘSD na letní i zimní údržbu přibližně 573,6 milionu korun, pro rok 2026 jsou v plánu náklady ve výši 545,2 milionu korun,“ vysvětlil Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Letos je třeba více solit

1,2 milionu korun, 700 tisíc na údržbu a 500 tisíc na materiál už stála zimní údržba karvinské technické služby. „V polovině letošní zimy máme náklady podobné těm, které jsme měli v minulých několika zimách za celé jejich období,“ konstatoval Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná. „Prozatím jsme spotřebovali cca 160 tun soli a pět tun inertního materiálu.“

Přes 440 tun posypové soli a 425 tun inertního materiálu už použili v Orlové. „Vzhledem k povaze letošní zimy je vyšší spotřeba soli na úkor inertního materiálu,“ konstatoval Libor Tannhäuser, ředitel společnosti SMO Orlová.

Podstatně lépe vidí situaci v nedalekém Havířově. „Klimatické podmínky a s tím související zimní údržbu zatím nelze, s ohledem na náklady, označit jako nějak nadstandardní,“ konstatovala mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:26

Lepší parkování i nové operační sály. Krajské nemocnice chystají novinky

Radiologický asistent Marián Poláček obsluhuje novou moderní magnetickou...

Nové operační sály, špičkové nové přístrojové vybavení, ale i lepší možnosti parkování. To vše letos připravují pro své pacienty nemocnice v Moravskoslezském kraji.

22. ledna 2026  6:14

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

BK Prasečín. Opava i Děčín odsoudily pamflet fanouška, ten se omluvil

Nactiutrhačské logo basketbalového Děčína od opavského fanouška.

„Hnus, hnus, hnus! Jste BK Armex Prasečín!“ Příspěvek opavského fanouška, který se rozčiloval nad tvrdou hrou basketbalistů Děčína (nejen) v úvodním čtvrtfinále poháru a zaštítil se facebookovým...

21. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  13:23

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  10:30

Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

O výstavu Infotherma na Černé louce v Ostravě, která se zabývá možnostmi...

Na tradiční výstavě Infotherma v Ostravě, která je věnovaná vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům, se představuje 326 firem. Je to jen o několik méně než v loňském roce. Infotherma se koná...

21. ledna 2026  6:39

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  16:27

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

20. ledna 2026

Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...

Okresní soud v Havířově na Karvinsku dnes v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se...

20. ledna 2026  12:04

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy...

20. ledna 2026  5:45

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.