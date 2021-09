Investor ostravského mrakodrapu chce pro stavbu víc místa

Ostrava už zná finální verzi podoby nového mrakodrapu. Architekt Ondřej Chybík ve středu ukázal zastupitelům Ostravy, jak bude dům, vysoký 235 metrů, který má místo původně plánovaných dvou věží jen jednu, vypadat.

Budova s byty, kancelářemi, restauracemi a dalšími komerčními prostory pro veřejnost včetně vyhlídky na vrcholu má tvar písmene X, které je uprostřed pootočené o 90 stupňů, takže z různých stran vypadá jinak.



Podle architekta, který zastupuje investora, se ale změnily i představy o půdorysu stavby a jejího okolí.

„Městu prospěje, když území budeme řešit jako celek. Rádi bychom získali možnost zasáhnout i do silnice a upravit sjezd do garáží nákupního centra. Pokud tam vyřešíme vjezd i do nové budovy, může nad oběma vjezdy vzniknout vyvýšené veřejné prostranství – nové náměstí,“ popsal Chybík.

Opozici se sice návrh líbil, ale kritizovala, že město poruší vlastní regulační limity. „Kdyby město při prodeji pozemků řeklo, že stanovené prostorové podmínky nemusí platit, mohlo se přihlásit víc zájemců,“ řekl Lukáš Semerák (Ostravak).

I tak prošel návrh, aby město jednalo o změnách. Zastupitelé budou novou smlouvu řešit v říjnu.

Prodej pozemku na stavbu budovy se dvěma věžemi, z nichž ta vyšší měla čítat šedesát pater, zastupitelé odsouhlasili v červnu. Mrakodrap měl mít 238 metrů, být nejvyšším v zemi, míst stavební povolení do konce příštího roku a stát do května 2026.

Po geologickém průzkumu lokality však investor ze svých plánů slevil. Stavbu bude tvořit jedna věž a její výška se bude pohybovat u 235 metrů. I tak bude nejvyšší v zemi.