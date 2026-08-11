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Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

Petra Sasínová
  18:17
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...
22 fotografií
Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu stojícího od roku 1968 naproti ostravské Nové radnici. Autorkou proměny se stala známá architektka Eva Jiřičná.

„Už teď je za námi hodně práce a právě jsme začali další cestu tohoto domu, která také nebude jednoduchá, ale doufám, že bude radostná,“ uvedla autorka návrhu Eva Jiřičná.

„Věřím, že se tato budova, která byla postavená s dobrým úmyslem, zbaví nálepky strašidelného domu,“ dodala architektka.

Rodačka ze Zlína, která v roce 1968 emigrovala a profesní kariéru úspěšně nastartovala v britském Londýně, má ze svých mladistvých let s Ostravou zkušenosti.

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026)
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026)
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026)
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026)
V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové podoby domu v centru města se stala známá architektka Eva Jiřičná. (11. srpna 2026)
22 fotografií

Její otec, architekt Josef Jiřičný, tam pomáhal budovat výstaviště Černá louka a i ona tam občas jezdila. Ostravu si pamatuje jako černé město. Když se odtamtud vracela, maminka ji prý vždycky hnala nejprve do koupelny, aby ze sebe tu špínu smyla.

„Teď je Ostrava zeleným městem a věřím, že náš mrakodrap se zelenými balkóny k tomu přispěje,“ řekla. Oblé, věčně zelené balkóny, mají dominovat nové podobě věžáku a samozavlažovací systém údajně nedovolí rostlinám uschnout, i když obyvatelé nebudou zalévat.

Když foukalo, rozkývaly se lustry

Nedobrá pověst domu, o kterém se vypráví, že když zafoukal vítr, v nejvyšších patrech se rozkývaly lustry, podle ní souvisí hlavně se špatnou izolací.

„Strávili jsme hodně času různými měřeními, která nakonec ukázala, že dům stojí víceméně pevně,“ zdůraznila Jiřičná. Přidáním balkónů a betonových předělů, zlepšením izolace mezi jednotlivými podlažími i byty, zasklením domu od stropu až k podlaze, kdy se interiér spojí s exteriérem, se ještě zpevní. „Doufáme, že už tam žádné chvění nebude,“ řekla.

Jedná se o projekt společnosti First Skyscraper, která budovu i s přilehlými pozemky koupila za 25 milionů korun od města. Investice dosáhne asi 800 milionů korun. V zrekonstruovaném domě vznikne celkem 111 bytů různých velikosti od 30 do 206 metrů čtverečních.

„Ceny se pohybují od 3,5 milionu po 38 milionů,“ prozradila Tereza Kupková z firmy, která byty v mrakodrapu prodává. Nejdražší budou ty úplně nahoře. „V nástavbě, která zvýší počet pater ze současných dvaadvaceti na dvacet čtyři, půjde o exkluzivní mezonetové byty,“ řekla Kupková. Předprodaných je zatím asi 25 bytů.

Podle primátora Jana Dohnala získá Ostrava touto rekonstrukcí zaštítěnou mezinárodně oceňovanou architektkou novou dominantu. „Projekt také pomůže uspokojit poptávku po atraktivním bydlení, kterou vnímáme,“ řekl Dohnal.

7. února 2018
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