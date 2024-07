Ostravský mrakodrap dostane při opravě podle Jiřičné dvě nová podlaží a balkony

Rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu vysokého 68 metrů by mohla začít koncem příštího roku. Práce na projektu, který navrhla architektka Eva Jiřičná, mají trvat dva roky. První obyvatelé se tak do nových bytů mají stěhovat na konci roku 2027. Město Ostrava dnes podepsalo smlouvu na prodej pozemků a budovy. Investorem stavby bude společnost First Skyscraper. Novinářům to dnes řekl primátor města Jan Dohnal (ODS).