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Socialistický mrakodrap se mění v bytovou rezidenci, novou podobu navrhla Jiřičná

Petra Sasínová
  6:12
Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a...

Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a začíná několik let plánovaná přestavba. (23. července 2026) | foto: Petra Sasínová, MF DNES

Vizualizace opraveného mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy.
Dvaadvacetiposchoďový objekt na Ostrčilově ulici ze 60. let minulého století...
Dvaadvacetiposchoďový objekt na Ostrčilově ulici ze 60. let minulého století...
Stav útrob socialistického mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy...
20 fotografií
Roky nevyužívaný dvaadvacetipatrový věžák naproti Nové radnici v centru Ostravy se začíná měnit ve staveniště. Odstartovala jeho zásadní rekonstrukce na moderní bytovou rezidenci, kterou navrhla architekta Eva Jiřičná.

„Začaly vnitřní demoliční práce, které potrvají asi tři měsíce. Teď vyklízíme dveřní křídla, linolea, tapety a jiný odpad,“ uvedl stavbyvedoucí z firmy Kami Profit Denis Siuda.

Jiná firma tam chystá přeložku jednotné kanalizace. „V mezičase vztyčíme věžový jeřáb, ze kterého budeme rozebírat obvodové azbestové panely,“ líčil Siuda.

Dům firma vybourá až na skelet. Rekonstrukce bude pokračovat rozšířením základů a stavbou konstrukce, která dům rozšíří a zpevní. Přibudou dvě nová patra i balkony osázené zelení, které budou vybavené samozavlažovacím systémem.

„Z levé strany budovy se bude dělat formou přístavby evakuační schodiště a výtahy,“ doplnil stavbyvedoucí.

Vizualizace opraveného mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy.
Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a začíná několik let plánovaná přestavba. (23. července 2026)
Dvaadvacetiposchoďový objekt na Ostrčilově ulici ze 60. let minulého století zůstává zatím jediným mrakodrapem Ostravy. Jeho stav je však žalostný a čeká na modernizaci. (17. července 2025)
Dvaadvacetiposchoďový objekt na Ostrčilově ulici ze 60. let minulého století zůstává zatím jediným mrakodrapem Ostravy. Jeho stav je však žalostný a čeká na modernizaci. (17. července 2025)
Stav útrob socialistického mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy zůstává značně neutěšený. (17. července 2025)
20 fotografií

Součástí projektu bude nový parkovací dům, výsadba zeleně spojená s výškovými úpravami terénu i nové zázemí pro trávení volného času.

Vedení Ostravy nechalo mrakodrap postavit na konci šedesátých let a s výškou 68 metrů šlo tehdy o nejvyšší obytnou budovu v republice. Původně to byl bytový dům. Lidé v nejvyšších patrech prý ale při poryvech větru cítili, jak se kymácí. Později tam byly kanceláře. Od roku 2013 je objekt prázdný.

Město dlouho řešilo, co s ním. Jeho využití od začátku komplikovaly technické problémy. Jednou z variant byla demolice. Nakonec radnice dům i s přilehlým pozemkem prodala za 55 milionů korun společnosti First Skyscraper, která se zavázala provést rekonstrukci.

Bytů bude v nové rezidenci celkem 111. Nejmenší bude mít 30 metrů, největší více než 200 metrů čtverečních. „Ke každé bytové jednotce bude patřit sklep. Motoristé si budou moci přikoupit stání v parkovacím domě,“ podotkl ostravský primátor Jan Dohnal.

Přestavba potrvá zhruba tři roky. Zájemci si už teď vybírají byty. Rezervovaných jich je asi dvacet.

17. července 2025
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