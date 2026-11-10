Šestnáctiletý mladík je i po třech měsících od pokusu o sebevraždu odkázán na pomoc ostatních, komunikuje jen minimálně a čeká ho další léčba, která by mohla jeho stav zlepšit.
„Rozhodli jsme se o našem případu mluvit, abychom dali ostatním vědět, že se něco takového může stát. Pro nás to byl blesk z čistého nebe, Adam nám nedával žádné signály, že se s ním něco děje,“ řekl otec.
Dostali jsme se po spoustě problémů do jeho mobilu. Jediným vodítkem, co jsme našli, co se v něm mohlo dít, byl internetový dotazník.