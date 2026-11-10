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Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Martin Pjentak
  15:35
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V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu minimálního vědomí, měl jen otevřené oči, nevnímal nás,“ popsala jeho stav primářka dětského oddělení MNO Soňa Svatošová. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Ostravsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného ve svém pokoji. Podařilo se jej zachránit, kvůli vážnému poškození mozku se však vše učí znovu - hýbat se, chodit i mluvit. „Přišlo to jako blesk,“ varují rodiče.

Šestnáctiletý mladík je i po třech měsících od pokusu o sebevraždu odkázán na pomoc ostatních, komunikuje jen minimálně a čeká ho další léčba, která by mohla jeho stav zlepšit.

„Rozhodli jsme se o našem případu mluvit, abychom dali ostatním vědět, že se něco takového může stát. Pro nás to byl blesk z čistého nebe, Adam nám nedával žádné signály, že se s ním něco děje,“ řekl otec.

Dostali jsme se po spoustě problémů do jeho mobilu. Jediným vodítkem, co jsme našli, co se v něm mohlo dít, byl internetový dotazník.

Adamův otec

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