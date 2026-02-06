Ostrava připomene výročí narození Mozarta. Génia uctí koncerty, balet i árie

Šestnáct hlavních sonát pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta zahrají v Ostravě houslistka Marie Magdalena Fuxová a klavírista Lukáš Klánský. Série čtyř komorních koncertů bude oslavou jednoho z nejslavnějších skladatelů všech dob, od jehož narození v lednu uplynulo 270 let. Přidají se i další kulturní organizace ve městě.

Vynikající klavírista Lukáš Klánský už natočil Mozartovy koncerty pro Českou televizi, nyní někdejšího génia uctí i v Ostravě. | foto: Archiv MF DNES

„Dohodli jsme se s vynikajícím klavíristou Lukášem Klánským, který už natočil Mozartovy koncerty pro Českou televizi, že uděláme také něco pro Ostravu,“ řekla houslistka Fuxová.

Je členkou Pražákova kvarteta, ale pochází z Ostravy, kde také vystudovala konzervatoř. „Mozartovy sonáty pro housle a klavír se jako komplet nehrají koncertně často, takže půjde o raritu,“ zdůraznila oceňovaná interpretka.

Vystoupení, z nichž první je naplánováno na 2. března a poslední na 3. listopadu, se uskuteční v koncertním sále nové budovy Ostravské univerzity City Campus.

Slavný Amadeus slaví letos dvě kulatá výročí, vyrazte po jeho stopách

Poctu Mozartovi chystá na začátek března také ostravské Národní divadlo moravskoslezské. Geniálního hudebníka připomene baletem s názvem Nejen Mozart! Inscenace složená z pěti choreografií představí mimo jiné kompozice významného tanečního tvůrce Jiřího Kyliána.

„Nejen Mozart! bude večer plný kontrastů propojujících humor a vážné emoce, klasický balet se současným tancem a nadčasovou silou hudby s dnešním pohledem na tanec,“ přiblížila mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Mozarta připomenou i organizátoři Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě, a to recitálem světově proslulého basbarytonisty Adama Plachetky, který zazpívá árie z Mozartových oper.

