Hejna much přivedla inspektory na stopu. Firma dostala za odpady pokutu

13:33 , aktualizováno 13:33

Na neohlášenou kontrolu vyjeli inspektoři do recyklačního střediska firmy Ecopack v Ostravě-Kunčičkách, aby zjistili původ obřího výskytu much v provozovně i jejím okolí. Příčinou byly stovky tun odpadů na venkovních plochách. Nebylo to poprvé, firma zaplatí dvousettisícovou pokutu.