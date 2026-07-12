Motorkář se po střetu s autem těžce zranil, letěl pro něho vrtulník

Na místo vyjela nejbližší pozemní posádka zdravotnické záchranné služby a vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby.
„Třicetiletý motorkář utrpěl vážné poranění hlavy s poruchou vědomí a zranění horních končetin. Záchranáři mu zajistili nutné znehybnění, zahájili kyslíkovou terapii, podávání potřebných léků a infuzí.
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Poté pacienta letecky transportovali na heliport Fakultní nemocnice Ostrava, kde si jej ve stabilizovaném stavu převzali pracovníci urgentního příjmu,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.