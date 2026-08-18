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Kvůli poranění břicha mu šlo o život, motorkáře zachránila ojedinělá operace

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  15:41

Pacient Dominik S. a lékaři, kteří mu po vážné nehodě zachránili život: Lukáš Burda (vlevo) a Martin Straka (vpravo). | foto: Agel Nový Jičín

Za záchranu života přišel lékařům do novojičínské nemocnice mladý motorkář. Při těžké havárii utrpěl rozsáhlé poranění dvanáctníku, které bylo spojeno s otravou krve. Bez vysoce specializovaného zásahu by zemřel.

Nehoda se stala letos 8. července. Záchranáři tehdy Dominika S. letecky transportovali do Fakultní nemocnice Ostrava, kde podstoupil první operační výkon a po stabilizaci ho přeložili do nemocnice v Novém Jičíně k další péči. Jeho stav se tam však náhle zhoršil.

„V závažném šokovém stavu zpětný transport do traumacentra představoval pro pacienta vysoké riziko, a proto jsme se rozhodli operovat okamžitě u nás. Druhá operace odhalila rozsáhlé poškození dvanáctníku s únikem trávicích šťáv z jater a slinivky do dutiny břišní,“ popsal zástupce primáře chirurgického oddělení novojičínské nemocnice Martin Straka.

Lékaři si museli poradit i s šokovým stavem vzniklým v důsledku závažné infekce.

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Záchrana se podařila díky tomu, že v Novém Jičíně funguje Centrum vysoce specializované péče pro oblast hepatopankreatobiliární chirurgie, které se zaměřuje na onemocnění jater, slinivky a žlučových cest.

„Poranění duodena (dvanáctníku) patří mezi velmi vzácná a technicky náročná poranění. Většina chirurgů se s takovým případem během své praxe setká jen minimálně. Rozhodující proto byla zkušenost specialisty s touto oblastí,“ dodal ošetřující lékař Lukáš Burda.

V současnosti se pacient zotavuje v domácí péči a nemá žádné známky pooperačních komplikací. Do novojičínské nemocnice se vrátil po měsíci od zákroku s poděkováním týmu, který se o něj během léčby staral.

„Překvapilo mě, jaký zájem o mě sestřičky a doktoři měli. Chodili za mnou i ve svém osobním volnu. Sestřičkám na JIP, které se o mě staraly, moc děkuji. A obrovské poděkování patří lékařům, bez kterých bych tu dnes nemusel být,“ uvedl pacient Dominik S.

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