Jablunkov zakázal vstup do lesů, po ničivé vichřici tam hrozí pád stromů

„O vydání zákazu z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků nás požádal vlastník lesa, tedy Lesy České republiky,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství města Jablunkova Jiří Vavřač.

Kalamitní stav v lese vznikl poslední víkend v srpnu, kdy se údolím Mostů u Jablunkova prohnala větrná smršť a zničila stovky metrů čtverečních lesa. „Nejenže jsou tu tisíce popadaných stromů, ale stovky dalších jsou nestabilní či nalomené a mohou kdykoliv spadnout,“ sdělil Vavrač.

Pokud zničené stromy nestihnou zpracovat do konce listopadu nevylučuje Vavřač možnost, že město zákaz vstupu prodlouží a naopak. „Pokud se Lesům České republiky podaří zpracovat zničené dřevo dříve, odvoláme zákaz k nejbližšímu možnému datu.“

Houbaři se však zřejmě v letošní sezoně do jablunkovských lesů nedostanou. V tuto chvíli je plně obsadili lesní dělnici, kteří odstraňují popadané stromy z přístupových cest.

„Začali jsme hned po větrné smršti a stále ještě nejsme u konce,“ řekl lesní správce z Jablunkova Oldřich Gajdušek „Dostali jsme se už ale do většiny zničených porostů, takže víme, že z lesů musíme odstranit ne původně předpokládaných třicet dva tisíc metrů čtverečních zničeného dřeva, ale asi čtyřicet tisíc metrů krychlových.“

Protože zaměstnancům Lesů České republiky nestačí vlastní kapacity strojů a dělníků, nasmlouvali na likvidaci kalamity partnery.V porubech dnes proto pracují harvestory, tedy stroje, které při těžbě dřevo současně kácejí, odvětvují, rozřezávají a ukládají do míst, odkud je organizován svoz. „V porostech máme desítky těžebních dělníků, traktorů a lanových systémů. Ze svahů chceme stahovat dříví i koňmi,“ dodal Gajdušek.

Turistům může jít o život

Silné bouřky zasáhly Beskydy 26. srpna. Od té doby je podle lesníků i členů horské služby pohyb v horách, a to konkrétně v okolí hraničních hřebenů s Polskem a Slovenskem, poměrně nebezpečný.

„Nejde jen o to, že v Mostech probíhá těžba,“ upozornil náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský. „Nebezpečný je i pohyb po hraničním hřebeni mezi Českem a Slovenskem. Konkrétně v úseku Kohútka – Kasárna, Kasárna – Bílý Kříž a Bílý Kříž – Velký Polom.“

Další nebezpečnou oblastí je i trojmezí nedaleko Hrčavy a Bukovce, včetně hraničního hřebene mezi Českem a Polskem v úseku Bahenec – Čantoryja. „V těchto místech je opravdu hodně polomů. Není tu sice zákaz jako v Mostech u Jablunkova, doporučuji ale všem tyto oblasti při nejbližších túrách či hledání hřibů vynechat,“ uvedl Jaškovský.

Pokud se někdo zraní na Bílém Kříži, Kasárnách nebo Kohútce, bude pro záchranáře mnohem obtížnější se k němu dostat. „Většina přístupových cest je zapadaná stromy a naše technika neprojede. Ke zraněnému se nakonec dostaneme, ale mnohem později, což může i ohrozit jeho život,“ upozornil náčelník.

Právě takový případ museli záchranáři v Beskydech řešit koncem srpna. Vichřicí zlomený strom tehdy uvěznil pod svými větvemi turistu. Vrtulník kvůli počasí vzlétnout nemohl a cestu po zemi zatarasily stromy.

Zdravotníci společně s hasiči museli ke zraněnému pěšky, a to trasou přes 2,5 kilometrů dlouhou. „Tehdy šlo skutečně o život,“ je přesvědčen Jaškovský. „Myslím si ale, že nepříjemné by to určitě bylo i v případě, kdyby si turista zlomil či vyvrtnul někde pod Gírovou kotník a my se k němu museli probíjet třeba i několik hodin. Zvlášť v noci, zimě či v dešti,“ dodal Jaškovský.