Kolony i objížďka. Řidiče čekají trable kvůli bourání mostů na Karvinsku

Za příznivých klimatických podmínek měly začít práce na železničním mostu před Havířovem už začátkem příštího roku. „Během února je v plánu uzavírka celého jízdního pásu na Ostravu a také uzavírka odstavného pruhu na Havířov,“ uvedla mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná.

Obousměrný provoz tak zůstane jen v pásu, kde se v současnosti jezdilo na Havířov, což takřka jistě vyvolá dlouhé kolony.

„Pro představu, organizace dopravy bude podobná, jako tomu bylo při opravě mostu na Rudné ulici v Ostravě,“ dodala mluvčí.

Dopravní omezení a uzavírky před Havířovem, nedaleko velké okružní křižovatky, budou kvůli náročné opravě mostu trvat po celý příští rok. A demolice se pochopitelně výrazně dotkne také vlakového provozu na velmi využívané lince spojující Český Těšín, Havířov, Ostravu a Opavu.

„Řidiči i cestující by proto měli počítat se zpožděním,“ podotkla mluvčí s tím, že všechny aktuality týkající se opravy mostu bude zveřejňovat na svém webu Správa železnic.

Určitý trénink na to, co se stane příští rok, měli řidiči už v listopadu a v prosinci, kdy stavebníci prováděli přípravné práce, například budovali zázemí pro staveniště a nájezdy pro těžkou techniku. Uzavřeny tak byly rychlé pruhy v obou směrech.

Proměna železničního mostu je součástí přestavby železničního nádraží v Havířově. Po záchraně monumentální výpravní budovy s její přeměnou na sportovně-kulturní centrum a přemístění nádražního zázemí do sousedního objektu se začalo s přestavbou zchátralých nástupišť a podchodů k nim vedoucích. Počítá se také s novým podchodem směrem na havířovskou část Šumbark.

Bourání a stavba nového čeká také most zvaný kovonský na Havířské ulici v Karviné. Přemostění železniční vlečky ze 60. let minulého století už dlouho chátrá. „Ten most už je starý, nikdy se tam nedělala pořádná rekonstrukce, je ve stavu nevyhovujícím. Jediné, co nám projektanti doporučili, tak strhnout,“ konstatoval krajský náměstek Radek Podstawka.

Oprava za zhruba sto milionů korun začne 15. března a skončit by měla v listopadu. Doprava přes most bude zcela zastavena, na druhou stranu se dostanou jen chodci po provizorní lávce pro pěší. Opravovat se bude i silnice mezi okružními křižovatkami u Kovony a ulicí Leonovova. Celkem se bude opravovat 390 metrů vozovky i s mostní konstrukcí. Ta však bude zcela nová.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede po ulici tř. Osvobození, dále po ulici tř. 17. listopadu a ulici Rudé armády. „Řidiči to budou muset vydržet, poté bude možné jezdit z obchvatu přímo na Petrovice přes tento most, který má nyní omezenou nosnost,“ doplnil krajský náměstek.