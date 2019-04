Nejproblematičtější most kraje stojí v Ropici, trápí řidiče i obyvatele

9:17 , aktualizováno 9:17

Stále dokola musí stavaři opravovat obloukový most v Ropici na Frýdecko-Místecku, což způsobuje dlouhé kolony. Současná oprava potrvá do konce dubna a měla by situaci vyřešit do výstavby obchvatu Třanovice–Nebory. Žádný tak stavebně problematický most v Moravskoslezském kraji neexistuje.