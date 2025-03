Festival v Ostravě přibližuje vyhnanství Tibeťanů po čínské okupaci

Spolek přes dvacet let pomáhá zlepšovat podmínky Tibeťanů v jejich himalájském exilu v severní Indii. Shání peníze a posílá je lidem žijícím v extrémně chudých poměrech v horských vesnicích a buddhistických klášterech, kde tibetská kultura přežívá.

„Řekli jsme si, že se podíváme na to, co proudí z druhé strany pomyslného mostu. Není to jednostranné. I my dostáváme hodně, od přátelství přes filozofii po jídlo,“ uvedla ředitelka Mostu pro Tibet Jana Ďásková.

Přátelství s Tibeťany přibližuje festivalová výstava na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. „Na fotografiích mohou diváci vidět například komunitu nomádů, která je v ohrožení. Prostřednictvím obrázků i textů mohou nahlédnout do života dětí či seniorů, mnichů a mnišek,“ dodala Ďásková, které se podařilo dostat do samotného Tibetu pouze jednou neoficiální cestou. Od roku 2015, kdy čínská vláda zpřísnila i podmínky posílání peněz, už se svými spolupracovníky směřuje veškerou podporu Tibeťanům do exilu.

Součástí festivalu, který začal oslavou tibetského nového roku Losaru, bude ve čtvrtek například promítání amerického filmu Mise Radost, který zachycuje rozhovor dvou nositelů Nobelovy ceny míru – dalajlámy a jihoafrického arcibiskupa Desmonda Tutu. „Po promítání, které se uskuteční v Centru Pant, bude beseda s psychology a mentory Janem Rudzinským a Zdeňkem Weberem,“ doplnila ředitelka.

Pozvání na festival přijala také sinoložka, tibetoložka a chovatelka jaků Jarmila Ptáčková, která do Tibetu jezdí přes dvacet let. O svých zkušenostech a zážitcích bude v pátek vyprávět v Centru Pant. „Na vlastní oči sleduje, jak se Tibet pod čínskou nadvládou mění,“ podotkla Ďásková. Dodala, že festival je i způsob, jak vyjádřit podporu Tibeťanům, kteří si ve vlasti nesmějí vyvěsit ani vlajku. Více než 850 radnic z celého Česka ji 10. března vyvěsí a připojí se tak k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Moravskoslezský kraj, město Ostrava ani obvodní radnice se k symbolické akci nepřidají. Výjimkou je obvod Hošťálkovice. „Tibetskou vlajku vyvěsíme už poosmé. Je to to nejmenší, co můžeme na podporu utlačovaného národa udělat,“ řekl starosta Jiří Jureček.