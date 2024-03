Most v Polance měl být otevřený už dávno, plán zhatily nutné změny projektu

Průjezd přes opravovaný most v Polance nad Odrou, místní části Ostravy, by měli dělníci podle krajské správy silnic kraje obnovit do začátku letních prázdnin. Demolici starého mostu přes řeku Odru přitom zahájili stavbaři loni na jaře s tím, že místo něj bude stát nové přemostění už do konce roku.