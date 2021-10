Nový most za stovky milionů zrezaví, oheň by mohl ukazovat čas

Původní staré mosty přes Ostravici sice patří kraji, ale ten se rozhodl předat je natrvalo Ostravě a na stavbu přispět.

„Jsou v tak špatném stavu, že je odborníci doporučují zbourat. Za nový most bychom ve starých cenách zaplatili asi 120 milionů korun. Městu tedy uhradíme to, co bychom stejně museli zaplatit,“ nastínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.



Zbytek doplatí město Ostrava, které chce, aby se most stal dominantou nově vznikající moderní čtvrti s obchodním centrem, novými bytovými domy i rozestavěnými univerzitními budovami.

Novostavba má být zajímavá nejen vizuálně, ale počítá i s výhledem na řeku přes skleněné stěny a využitím prostoru pod mostem. Autorem návrhu podoby mostu i jeho propojení s okolním prostorem včetně nábřežní promenády je uznávaný architekt, profesor Roman Koucký z Prahy. Jde o jeho první navrženou stavbu v Ostravě.

„Inspirovala mě průmyslová historie území, na kterém kdysi stávaly důl a koksovna Karolina a Žofinská huť s vysokými pecemi, ale dnes už tam nezůstalo nic kromě Trojhalí. I proto jsem zvolil bezúdržbovou mostní konstrukci z patinující oceli, která částečně zkoroduje a vytvoří si vlastní ochranu. To znamená, že se nemusí ani nesmí natírat po celou dobu své životnosti, která je obecně plánovaná na sto let,“ uvedl architekt Koucký.

A podotkl, že právě s odkazem na vysoké pece navrhl jako součást mostu i plynové trysky chrlící oheň. „Mohly by to být tiché hodiny. Plameny by vyšlehly třeba v každou celou hodinu,“ nastínil Koucký.

Ostrava uskutečnitelnost nápadu ještě prověří. „Ačkoli se mi to líbí, oheň zatím slíbit nemůžu. Musíme to projednat s hasiči,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Podle architekta Kouckého by to ale neměl být problém. „Například u památníků také hoří věčný oheň,“ reagoval.