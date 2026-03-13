Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Autor: ,
  10:44
Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne příští týden, což pro řidiče v moravskoslezské metropoli znamená další dopravní svízel.
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty. | foto: Vizualizace: architekt Roman Koucký

Současný stav mostu přes Ostravici v ulici Na Karolině je více než žalostný....
Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně. (2. října 2025)
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...
10 fotografií

Ambicí vedení města je vytvořit v rozvíjející se lokalitě mezi Karolinou a univerzitním kampusem na moravské straně a hradem na straně slezské moderní spojnici, která by mohla být novou architektonickou dominantou města.

„Most je už v téměř havarijním stavu a musíme to s ohledem na bezpečnost řešit. Zvolené urbanistické řešení od uznávaného architekta Romana Kouckého je nezanedbatelným benefitem,“ řekl náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.

Most umístěný na frekventované krajské silnici, který tvoří propojení ulic Frýdecká a 28. října, je ve špatném technickém stavu, a navíc nemá dostatečnou kapacitu. Dvě stávající mostní konstrukce nahradí jeden kompaktní objekt.

„Bude užší, kratší a bezpečnější než dosluhující soumostí. Nově nabídne také kvalitní propojení pro pěší i cyklisty, což je důležité pro rozvoj území Karoliny a nábřeží Ostravice,“ doplnil Riger.

Současný stav mostu přes Ostravici v ulici Na Karolině je více než žalostný. (18. dubna 2025)
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty.
Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně. (2. října 2025)
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty. Chrliče ohně po stranách mohou zajistit i slavnostní osvětlení.
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty.
10 fotografií

Součástí stavby bude úprava navazující cesty, přestavba tří křižovatek, z nichž dvě budou okružní, nové chodníky a komunikace pro cyklisty.

Vybraný architekt Roman Koucký nenavrhl most poprvé. K jeho nejznámějším dílům patří Trojský most v Praze nebo Mariánský most v Ústí nad Labem. Vedení města oceňuje, že do ostravského návrhu promítl historii města.

„Charakteristickým prvkem jsou takzvané chrliče ohně umístěné po obou stranách mostu. Tento motiv odkazuje na průmyslovou tradici regionu a jeho ocelářskou historii,“ vysvětloval Riger. Dalším prvkem budou třeba reliéfy znaků městských částí na mostních pilířích obou nábřeží a vysoké stožáry s vlajkami.

Soutěž na zhotovitele vyhrála firma s cenovou nabídkou 274 milionů korun. Po celou dobu stavby bude most uzavřený. Řidiči budou muset využít náhradní trasy. Jde už tak o několikátý most, jehož renovace komplikuje jízdu automobilů po Ostravě. Stavbaři obsadili hned čtyři mosty v Rudné ulici, práce pokračují i na Frýdlantských mostech v centru města.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:44

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Boj o Ostravu začíná. Dohnal proti Verešovi, zvažující Macura a premiéra Motoristů

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Jen zdánlivý politický klid nyní vládne v regionech. Strany i hnutí však hledají lídry, kteří jim v říjnových komunálních volbách zajistí kýžené cíle a funkce. Výjimkou není ani Ostrava, kde je nyní...

13. března 2026  6:15

Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v...

K zaniklým kulturním a společenským centrům Ostravy, která připomínají badatelé z Archivu města Ostravy, patří nejstarší městský park u někdejší střelnice. Vznikl v roce 1852 z iniciativy střeleckého...

12. března 2026  14:15

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

12. března 2026  12:10

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

12. března 2026  8:59

Hledá se zubař, zn. nutné. Lékaře nemá 200 tisíc lidí, kraj i města nabízejí peníze

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Další tři miliony korun zamíří letos z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění stomatologické péče. Zubaře na severu Moravy a ve Slezsku nemá přes 200 tisíc lidí, uživilo by se tam půl druhé...

12. března 2026  6:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční...

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset...

11. března 2026  16:29

Táta byl pro spolupráci s StB nespolehlivý, říká dcera exilového spisovatele Oty Filipa

Premium
Hana Filip, dcera ostravského spisovatele Oty Filipa, se 2. března 2026...

Péče o otcův odkaz přivedla Hanu Filip po letech zpátky do Ostravy. Dříve zde prožila šest více méně traumatických let ohraničených vpádem sovětských tanků v roce 1968 a nuceným odchodem rodiny do...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.