Stavba železničního napojení mošnovské průmyslové zóny se asi protáhne

Agentura ochrany přírody a krajiny v rámci zveřejněné dokumentace upozorňuje, že před zahájením stavby bude nutné nejprve uskutečnit kompenzační opatření kvůli zásahu do ptačí oblasti Poodří u Studénky. Nestačí je přitom pouze vybudovat.
„Kompenzační opatření jsou zajištěna, pokud jsou funkční,“ uvedla agentura. Podle zpracovatele dokumentace by se mohla opatření, spočívající například v zajištění vhodného hnízdiště pro chráněného motáka pochopa, vybudovat ve druhé polovině roku 2029. Teprve po potvrzení jejich funkčnosti bude možné dokončit povolování železniční stavby.
Dokončení projektu tak připadá na roky 2033 až 2034, zatímco původní plány hovořily o zahájení stavby zhruba 1,2 kilometru dlouhé spojky mezi hlavním koridorem ve Studénce a Mošnovem, počítající i s úpravou železniční stanice Sedlnice, ještě v tomto desetiletí.