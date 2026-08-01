Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Stavba železničního napojení mošnovské průmyslové zóny se asi protáhne

Autor:
  14:11
Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.

Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny. | foto: Správa CHKO Poodří

Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
5 fotografií
Na několik let se může protáhnout příprava železničního napojení mošnovské průmyslové zóny. Vyplývá to z čerstvě zveřejněné dokumentace EIA – posouzení dopadů stavby na životní prostředí, kterou může do 30 dnů připomínkovat veřejnost, obce i úřady.

Agentura ochrany přírody a krajiny v rámci zveřejněné dokumentace upozorňuje, že před zahájením stavby bude nutné nejprve uskutečnit kompenzační opatření kvůli zásahu do ptačí oblasti Poodří u Studénky. Nestačí je přitom pouze vybudovat.

Moták pochop

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

„Kompenzační opatření jsou zajištěna, pokud jsou funkční,“ uvedla agentura. Podle zpracovatele dokumentace by se mohla opatření, spočívající například v zajištění vhodného hnízdiště pro chráněného motáka pochopa, vybudovat ve druhé polovině roku 2029. Teprve po potvrzení jejich funkčnosti bude možné dokončit povolování železniční stavby.

Dokončení projektu tak připadá na roky 2033 až 2034, zatímco původní plány hovořily o zahájení stavby zhruba 1,2 kilometru dlouhé spojky mezi hlavním koridorem ve Studénce a Mošnovem, počítající i s úpravou železniční stanice Sedlnice, ještě v tomto desetiletí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Socialistický mrakodrap se mění v bytovou rezidenci, novou podobu navrhla Jiřičná

Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a...

Roky nevyužívaný dvaadvacetipatrový věžák naproti Nové radnici v centru Ostravy se začíná měnit ve staveniště. Odstartovala jeho zásadní rekonstrukce na moderní bytovou rezidenci, kterou navrhla...

Jelen v Beskydech přeskakoval motorkáře. Střet nepřežili jezdec ani zvíře

ilustrační snímek

Jednasedmdesátiletý motorkář zemřel v sobotu po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 musela být po nehodě zhruba dvě hodiny částečně uzavřená a policisté odkláněli dopravu.

Mladík zlomil BMW o sloup elektrického vedení, zranil sebe i tři spolujezdce

Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....

Čtyři mladí lidé se zranili při vážné nehodě, která se stala ve středu odpoledne v Třinci-Oldřichovicích. Jednadvacetiletý řidič osobního vozu BMW tam nezvládl zatáčku a narazil do sloupu...

Poláci zachraňují své hutě, Třinecké železárny i Nová huť potřebují podobnou podporu

Třineckým železárnám výrazně klesl zisk, potřebovaly by podobnou podporu jako hutě v okolních zemích.

Polsko směruje do hutnictví miliardy zlotých, chce pomoci tamním hutím. Polský státní Węglokoks spouští rozsáhlý program investic do hutnictví ve Slezsku. Skupina chce během příštích let posílit...

Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník

ilustrační snímek

Neštěstí se v sobotu v podvečer stalo v havířovské části Šumbark. Z okna bytu ve čtvrtém patře panelového domu vypadla tříletá dívenka, zraněnou ji převážel záchranářský vrtulník. Ve městě jde o...

Stavba železničního napojení mošnovské průmyslové zóny se asi protáhne

Před zahájením stavby železničního napojení mošnovské průmyslové zóny musejí být kompenzační opatření v krajině Poodří funkční, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.

Na několik let se může protáhnout příprava železničního napojení mošnovské průmyslové zóny. Vyplývá to z čerstvě zveřejněné dokumentace EIA – posouzení dopadů stavby na životní prostředí, kterou může...

1. srpna 2026  14:11

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tří dětí

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tři...

Pět lidí včetně tří nezletilých dívek se v pátek zranilo při dopravní nehodě v Ostravě-Dubině. Devětatřicetiletý řidič nezvládl průjezd okružní křižovatkou, vyjel mimo komunikaci a havaroval v poli....

1. srpna 2026  13:19

Ze studentů se stali vojáci, jejich výcvik ukončila slavnostní přísaha

Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou...

Pro tisícovky středoškoláků vyvrcholilo 31. července čtyřtýdenní dobrovolné vojenské cvičení slavnostní přísahou u deseti posádek české armády včetně té opavské. Studenti při náročném výcviku získali...

1. srpna 2026  6:48

Hasiči po 22 hodinách lokalizovali požár lesa na Opavsku. Pokračuje dohašování skrytých ohnisek

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasičům se v pátek dopoledne podařilo po zhruba 22 hodinách lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Nadále však budou pokračovat v prolévání požářiště a dohašování skrytých ohnisek....

30. července 2026  15:58,  aktualizováno  31. 7. 19:23

Ve stanici Ostrava-Svinov vykolejil osobní vlak, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

V železniční stanici Ostrava-Svinov vykolejil v pátek odpoledne jednou nápravou po poškození zarážedla osobní vlak. Dva lidé jsou lehce zranění.

31. července 2026  18:05

Slzy i beznaděj. V centru pro autisty padaly výpovědi, zařízení chybí peníze

Ředitel Domova Mikasa v Ostravě Michal Panáček rozdává výpovědi zástupcům...

Se slzami v očích dnes Gabriela Kořenková přijímala písemnou výpověď ze služby neziskové organizace Mikasa, která v Ostravě provozuje stejnojmenný domov pečující o klienty s nejtěžšími poruchami...

31. července 2026  15:15

Opava hledá, kde parkovat. Míst se nedostává, pomoci mají i jednosměrky

Parkování zvláště v centru Opavy a na jeho sídlištích zůstává problémem. (31....

Po zavedení parkovacích zón, jež pokrývají podstatnou část Opavy a povolují stání jen rezidentům či za úplatu, město dál hledá nová parkovací místa. Od srpna se v centru změní organizace dopravy i...

31. července 2026  14:08

Společnost na zpracování odpadu bude energetický soběstačná, ušetří miliony

OZO Ostrava má v moravskoslezské metropoli na starost likvidaci a další využití...

Vybudování dvou plynových kogeneračních jednotek má městské společnosti OZO Ostrava přinést významnou úsporu a energetickou soběstačnost. Firma v Ostravě sváží a zpracovává odpady.

31. července 2026  11:58

V Ostravar Aréně unikl čpavek. Lidé v okolí dostali pokyn, aby zavřeli okna

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

V ostravské multifunkční Ostravar Aréně ve čtvrtek unikl čpavek. Látka se ale nedostala mimo budovu, řekl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl...

30. července 2026  19:23,  aktualizováno  31. 7. 7:48

Senioři se na ostravské medicíně naučí první pomoc i trénink paměti

Přednášky zaměřené na prevenci, první pomoc a zdravý životní styl jsou základem...

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá další ročník Univerzity třetího věku. Programy zaměřené na prevenci nemocí, první pomoc i trénink paměti nabídnou seniorům nad 55 let teoretickou výuku i...

31. července 2026  6:38

Řidičům mezi Ostravou a Příborem má ulevit nová dálniční propojka

Situační mapa spojky dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku ve směru mezi Příborem a...

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje přípravu chybějící propojky dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku, kterou v roce 2010 v rámci úspor zrušil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Nová stavba má částečně...

30. července 2026  15:43

Slib dodržel a vrátil se. Voženílek: Mrzí mě, že jsem za Třinec neodehrál už play off

Třinecký navrátilec Daniel Voženílek na tréninku Ocelářů.

Po dvou letech ve švýcarském Zugu je útočník Daniel Voženílek zpátky v Třinci. S hokejovými Oceláři už naplno naskočil na led. Vrátil se k týmu, s nímž v letech 2023 a 2024 vybojoval mistrovské...

30. července 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×