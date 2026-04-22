Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní dopad na ptačí oblast v CHKO Poodří, hlavně na hnízdiště kriticky ohroženého motáka pochopa. Správa železnic nyní musí v procesu EIA doložit podrobnější analýzy i alternativní technická řešení, což ohrožuje plánovaný start stavby v roce 2028.
Moták pochop

Moták pochop | foto: Profimedia.cz

Velký bolevecký rybník je unikátní ornitologickou lokalitou. Žije tu například...
Velký bolevecký rybník je unikátní ornitologickou lokalitou. Žije tu například...
Uzdraveného motáka pochopa vypustil ve středu do přírody u obce Velký Rybník na
Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.
Způsob, jak se vypořádat nejen se vzácnými hnízdišti motáka pochopa, musí najít Správa železnic kvůli napojení mezi hlavním koridorem ve Studénce na Novojičínsku a mošnovskou průmyslovou zónou.

Ministerstvo životního prostředí totiž v rámci zjišťovacího řízení rozhodlo, že miliardový projekt může mít významný vliv na životní prostředí, a vyžaduje další podrobné posouzení.

Hlavní motivem je ochrana ptactva. Podle závěrů řízení má záměr „významně negativní vliv na předmět ochrany a celistvost Ptačí oblasti Poodří“, konkrétně na místa, kde hnízdí a loví kriticky ohrožený moták pochop.

Vedle ochrany přírody ministerstvo požaduje i prověření možností jiných technických řešení. Například má investor předložit „podrobnější zdůvodnění výběru varianty“ a porovnat ji s alternativami, které by se mohly vyhnout nejcennější zóně CHKO Poodří.

Rychlovlaky v Poodří ovlivní vzácné čolky a motáky, oblast čeká i kácení stromů

V rámci dokumentace EIA musí Správa železnic nechat nově posoudit i vliv chystané estakády na odtokové poměry v záplavovém území Odry a zpřesnit hlukovou studii, s ohledem na noční provoz nákladních souprav.

A Krajský úřad Moravskoslezského kraje trvá i na posouzení „kumulativních vlivů záměru spolu s dalšími plánovanými stavbami v průmyslové zóně Mošnov“, aby nedošlo k nekontrolovanému tlaku na krajinu.

Termín v ohrožení

Prodloužení administrativního procesu se podle všeho podepíše na časovém plánu stavby. Původní předpoklady hovořily o jejím zahájení v roce 2028, kdy jako první měly přijít na řadu kompenzační opatření v krajině. Tento termín je nyní v ohrožení.

„Proces EIA přípravu stavby nepochybně o něco prodlouží. Zatím ale nemůžeme předjímat, jak se to nakonec propíše i do předpokládaného harmonogramu realizace této investice,“ připustil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Návštěvnost musíme regulovat, ale moc věcí nezakážeme, říká šéf CHKO Poodří

Správa železnic tak nyní musí dokázat, že strategický význam 2,6 kilometru dlouhé tratě za 1,77 miliardy korun převáží nad rizikem poškození jednoho z výjimečných přírodních koutů Moravskoslezského kraje.

Další etapa posuzování, zahrnující třeba i veřejné projednávání, rozhodne o tom, zda se mošnovský terminál dočká přímého spojení s hlavním koridorem.

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  22:39

Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši

Lucie Lindušková z KP Brno útočí v zápase s SBŠ Ostrava.

Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve...

21. dubna 2026  20:28,  aktualizováno  21:21

Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu

Výcvik koní skončil tragicky v pondělí 20. dubna 2026 na Bruntálsku....

Pondělní trénink na koni skončil vážným poraněním hlavy šestadvacetileté jezdkyně v Dolní Moravici na Bruntálsku. Podle policistů se pod ní splašil kůň. Zraněné na místě pomáhal svědek, který...

21. dubna 2026  15:36,  aktualizováno  15:54

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...

Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými...

21. dubna 2026  13:29

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Manželé si namíchali smrtící koktejl, za podíl na jejich sebevraždě soudí dealera

Premium
Obžalovaný Petr Vašenda (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (21,...

Krajský soud v Ostravě začal projednávat počínání devětačtyřicetiletého Petra Vašendy, který je obžalován z dlouhodobého prodeje fentanylových náplastí. Loni v březnu drogou získanou od Vašendy...

21. dubna 2026  12:24

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:19

Amulety plodnosti i zub dinosaura. Zámek ve Slezských Rudolticích otevře poslední sály

Zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku a jeho kastelán Tomáš Zemba. (17....

Socha čínského bojovníka, zub dinosaura, egyptská pohřební soška, ale také amulety plodnosti. Poslední dva sály se lidem od května otevřou na zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku.

21. dubna 2026  6:32

KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí

Premium
Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...

20. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Ilustrační snímek

Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se...

20. dubna 2026  18:04

Senior si při řezání dřeva amputoval ruku v předloktí, silně krvácel

Ilustrační snímek

Velmi těžké zranění si na Novojičínsku způsobil senior při řezání dřeva na cirkulárce. Poté, co si amputoval ruku v předloktí, ho záchranáři vrtulníkem převáželi do Ostravy.

20. dubna 2026  16:05

