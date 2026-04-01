„U všech pravidelných linek dochází ke změnám letového řádu tak, aby lépe odpovídal potřebám cestujících. Do Londýna se bude nově létat každou středu a neděli,“ upozornil náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
Změny se týkají také spojů do Málagy a Girony, odkud jezdí vlak půlhodiny do Barcelony. Do obou měst mohou zájemci létat nově ve středu a v sobotu.
Letní sezona podle zástupců letiště přinese téměř třicet přímých spojení do turistických destinací. Mezi novinkami mají být albánská Vlora a turecký Izmir, nabídku dále posílí také pravidelná linka do Antalye se společností SunExpress.
„Významnou novinkou letošního roku je také zapojení nového dopravce Air 001, který bude z ostravského letiště zajišťovat charterové lety do oblíbených dovolenkových destinací,“ uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
Do Varšavy pětkrát týdně
Důležitou součástí nabídky zůstává spojení do Varšavy. „Linka do Varšavy bude v provozu pětkrát týdně – každý den mimo pondělky a soboty,“ řekla Pustějovská.
Právě přes polskou metropoli mohou cestující z Ostravy pokračovat do více než osmdesáti destinací po celém světě včetně Bruselu, Amsterodamu, Curychu, New Yorku a Toronta.
Pracovníci letiště se současně snaží oslovit i lidi, kteří nechtějí vyrážet do světa jen přes cestovní kanceláře. „Na své si přijdou i ti, kteří preferují individuální cestování bez využití služeb cestovních kanceláří,“ potvrdila Kateřina Pustějovská.
Smartwings podle letiště nabízí nákup samostatných letenek na vybraných linkách, v prodeji mají být i letenky na spojích Air 001 prostřednictvím Čedoku.
|
Ostravské letiště ohlásilo rekordní výsledky, ředitel přesto musel skončit
Ostravské letiště vstupuje do nové sezony po dosud nejúspěšnějším období své historie. „Překročení hranice půl milionu odbavených cestujících vnímáme jako jasný signál, že se cestující opět vracejí na regionální letiště,“ uvedl už loni v prosinci generální ředitel letiště Martin Šturala.
Tehdy šlo o reakci na překonání hranice pěti set tisíc cestujících, rok 2024 skončil podle loňských údajů se 493 757 odbavenými cestujícími jen o málo hůře.