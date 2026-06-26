Mošnovskému letišti loni vzrostl zisk, pomohly nové osobní linky

„Dosažené ekonomické výsledky potvrzují, že se letiště dlouhodobě ubírá správným směrem. Daří se nám efektivně řídit náklady, rozvíjet jednotlivé segmenty našich služeb a zároveň reagovat na rostoucí poptávku cestujících i obchodních partnerů,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Martin Šturala.
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Mošnovské letiště přechází na letní provoz. Přibude spojů i destinací
K výsledku pomohl hlavně růst osobní dopravy. Letiště loni odbavilo 506 201 cestujících, meziročně o tři procenta více. Poprvé tak překonalo hranici půl milionu pasažérů, ke které se těsně přiblížilo už v roce 2024.
Za růstem stál podle zástupců letiště hlavně vyšší zájem o pravidelné linky a širší nabídka destinací. V průběhu roku přibyly lety do španělské Girony a do Barcelony. Linky do Málagy a Girony navíc přešly na celoroční provoz. Cestující si mohli vybírat z 28 destinací, největší zájem byl o Antalyi, Marsa Alam, Hurghadu, Londýn a Burgas.
Méně příznivě se vyvíjela nákladní doprava. Objem odbaveného carga meziročně klesl o 13 procent, tržby z tohoto segmentu ale letiště zvýšilo o čtyři procenta.
Výsledek je důležitý i kvůli chystané rekonstrukci přistávací dráhy za více než čtyři miliardy korun, která si vyžádá několikaměsíční odstávku letiště. Kdy se tak stane a jak bude rekonstrukce hrazena, ale zatím není jasné.