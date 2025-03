Ostravské letiště nabídne v létě nové linky, přibudou spoje do Katalánska

„V novém letovém řádu plánuje letiště obsluhovat zhruba 30 destinací. O některých se ještě jedná a budou upřesněny, nově se bude létat například do Girony v Katalánsku,“ konstatoval náměstek hejtmana Radek Podstawka na tiskové konferenci věnované nové lince společnosti Ryanair.

Do Girony se bude létat od konce března. Spojení bude dostupné dvakrát týdně, ve středu a v neděli. Do Londýna, na letiště Stansted, chce stejný dopravce pokračovat třikrát týdně. Ryanair plánuje také nadále provozovat linku do Málagy, kam se bude z Ostravy od konce března létat v pondělí a pátek.

Ryanair počítá s 90 tisíci pasažéry

„V Ostravě letos plánujeme odbavit na 90 tisíc pasažérů,“ prozradila Alicja Wójcik-Gołębiowska, manažerka Ryanairu pro střední Evropu. „V současnosti operujeme z 94 základen v Evropě, v České republice jde o čtyři letiště. Vedle Ostravy létáme z Prahy, Brna a Pardubic.“

Do budoucna by chtěla známá nízkonákladová společnost svou pozici v Ostravě ještě posílit. „Chceme přidat další trasy z Ostravy, zdejší letiště je podle našich informací zajímavé i pro obyvatele přilehlé části Polska,“ konstatovala zástupkyně Ryanairu.

Konkrétní ale být nechtěla. Ani co se možného zabázování letadel Ryanairu týče. „Máme plány na další rozvoj, ty jsou ale zatím omezeny opožděním letadel boeing. Ve střední a východní Evropě chceme naši flotilu zdvojnásobit, proto zvažujeme všechny možnosti,“ doplnila Wójcik-Gołębiowska.

Zabázování letadla, tedy jeho trvalé umístění na letišti, je pro dané místo ekonomickým přínosem, vedle jiného to znamená investici zhruba 100 milionů dolarů na každé letadlo a vytváří okolo 30 pracovních míst.

Pro LOT je klíčová linka do Varšavy

Druhým nejdůležitějším leteckým přepravcem na mošnovském letišti je společnost LOT. Spojení s Varšavou, které nabízí návazné lety do více než 90 destinací po celém světě, zůstává stejné jako v loňském roce, přesouvaly se jen některé konkrétní lety. Tato linka je klíčová pro cestující směřující na dálkové lety do Severní Ameriky či Asie.

Vedle pravidelných spojů budou dostupné i charterové lety, na které si lidé mohou koupit samostatné letenky, bez nutnosti nákupu zájezdu.

23. ledna 2024

Ostravské letiště loni dosáhlo rekordních výsledků. Odbavilo 493 tisíc cestujících, což znamenalo 44procentní nárůst oproti předchozímu roku. Výrazně vzrostl i objem nákladní dopravy, kdy letiště odbavilo více než 22 tisíc tun zboží, což bylo nejvíce v jeho historii.

Přestože letiště zažilo nejúspěšnější rok, v lednu náhle skončil generální ředitel Jaromír Radkovský, který letiště vedl necelých osm let. Moravskoslezský kraj, který letiště vlastní, jeho pokračování ve funkci nepodpořil, konkrétní důvody však neuvedl.