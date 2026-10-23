Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Změna plánu. Armádní logistická základna v Mošnově bude zřejmě menší a levnější

Darek Štalmach
  7:10
Takto mělo vypadat armádní logistické centrum podle původních vizualizací z...

Takto mělo vypadat armádní logistické centrum podle původních vizualizací z roku 2024. | foto: Armáda ČR

Obecní dům v Petřvaldíku na Novojičínsku se při besedě o plánovaném armádním...
Na besedě o armádním logistickém centru nechyběly ani nejrůznější transparenty....
Vizualizace, kde u mošnovského letiště bude ležet armádní logistické...
Vizualizace, kde u mošnovského letiště bude ležet armádní logistické centrum...
5 fotografií
Armádní plány logistické základny v Mošnově se výrazně mění. Areál má být proti původním plánům menší a levnější, měnit se budou také jeho hranice, kapacita i dopravní napojení. Hlavním důvodem jsou problematické výkupy pozemků. Změnil se i časový harmonogram.

„Předmětem aktualizace projektu je změna hlavních parametrů – jeho rozloha. Hlavní příčinou je problematický výkup pozemků ze strany Moravskoslezského kraje a přehodnocení priorit Armády ČR,“ vysvětlila Zdeňka Sobarňa Košvancová z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR.

Předpokládané náklady projektu mají být podle armády mnohem nižší než původně. Neplatí už ani původní harmonogram. „Vše je v současné době předmětem jednání mezi ministerstvem obrany a Moravskoslezským krajem,“ doplnila Košvancová.

„Jednání zatím nejsou ukončena a obě strany se ještě nedohodly na finální podobě projektu,“ reagovala Miroslava Chlebounová z Kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje. Společná pracovní skupina kraje a armády podle ní řeší, jak velký má areál být, kde přesně bude umístěn a jaké napojení bude potřebovat na silnice, železnici a další sítě.

Armádní sklady u Mošnova budí emoce. Předzvěst základny USA, míní někteří

Vedle problémů s výkupem pozemků je důvodem změn také přehodnocení priorit armády v souvislosti s dalšími plánovanými projekty v Líních a Přerově. Plocha, kterou nyní kraj pro hub nabízí, podle armády jejím potřebám vyhovuje.

Současně pokračuje soudní spor s obcí Petřvald. Nejvyšší správní soud letos 30. června zrušil předchozí rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve sporu o aktualizaci Zásad územního rozvoje a vrátil mu věc k novému projednání.

Podle armády ale soudní spor není hlavním důvodem změn plánované základny. Tou hlavní příčinou jsou podle ní především problémy kraje se zajištěním výkupu, případně vyvlastněním pozemků.

Petřvald přitom o připravovaných změnách podle končícího starosty Václava Kološe žádné bližší informace nemá. „Nic nového o tom nevím,“ reagoval Václav Kološ. „To, co víme, se dozvídáme jen z médií. K žádným jednáním o nové podobě základny jsme přizváni nebyli.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz.

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...

Změna plánu. Armádní logistická základna v Mošnově bude zřejmě menší a levnější

Takto mělo vypadat armádní logistické centrum podle původních vizualizací z...

Armádní plány logistické základny v Mošnově se výrazně mění. Areál má být proti původním plánům menší a levnější, měnit se budou také jeho hranice, kapacita i dopravní napojení. Hlavním důvodem jsou...

23. října 2026  7:10

Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Na čtyři a půl roku do vězení poslal dnes soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Vinným...

22. října 2026  13:52

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz.

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...

22. října 2026  13:35

Podezření na sexuální útok v Orlové. Policie hledá možnou oběť a svědky

Policisté hledají svědky možného sexuálního napadení, které se mělo odehrát 28....

Policie hledá ženu, která se mohla stát obětí možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku. Zároveň žádá o pomoc případné svědky události, která se podle kriminalistů stala v pondělí 28. září kolem...

22. října 2026  12:38

Ve Frýdku-Místku je podepsáno. K většině stačí dvě strany, primátorem bude Korč

Primátorem Frýdku-Místku bude podle koaliční smlouvy Petr Korč.

Vítězné hnutí Naše Město F-M (NMFM) dnes ve Frýdku-Místku podepsalo koaliční dohodu s uskupením Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Primátorem se stane Petr...

22. října 2026  11:28

ANO, Starostové a hnutí Ostravak podepsali koaliční smlouvu. Ostravu povede Vereš

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (na snímku) a Aleš Boháč za...

Další čtyři roky povede třetí největší město v zemi koalice hnutí ANO, Starostů pro Ostravu a místního hnutí Ostravak. Lídři podepsali koaliční smlouvu, podle které se stane primátorem dosavadní...

22. října 2026  9:11

Zámek v Bravanticích láká na rekordní sbírku modelů aut i vzácné velké unikáty

Nevšední sbírka modelů aut, která čítá více než dva tisíce kusů, je k vidění na...

Unikátní sbírku více než dvou tisíc modelů aut mohou lidé obdivovat na zámku v Bravanticích na Novojičínsku. Stálou expozici zapsanou v knize rekordů tam vytvořil vášnivý sběratel Miloš Brunai....

22. října 2026  5:59

Basketbalová Opava padla v Kosovu, Sehnal přispěl k vítězství Štětína

Český rozehrávač Ondřej Sehnal v dresu Štětína.

Opavští basketbalisté podlehli ve 3. kole FIBA Europe Cupu na hřišti kosovského týmu Trepča 80:89 a připsali si druhou porážku. Po minulém vítězství na palubovce gruzínského Batumi přitom Slezané...

21. října 2026  21:55,  aktualizováno  22:35

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny. Do konce října nabízí dorty za korunu

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklý...

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklou nabídku. Kousek dortu a kávu pořídí za pouhou korunu. Má to však háček. Akce platí jen do konce října a zájemci musejí...

21. října 2026  11:30

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

21. října 2026,  aktualizováno  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×