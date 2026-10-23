Změna plánu. Armádní logistická základna v Mošnově bude zřejmě menší a levnější

„Předmětem aktualizace projektu je změna hlavních parametrů – jeho rozloha. Hlavní příčinou je problematický výkup pozemků ze strany Moravskoslezského kraje a přehodnocení priorit Armády ČR,“ vysvětlila Zdeňka Sobarňa Košvancová z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR.
Předpokládané náklady projektu mají být podle armády mnohem nižší než původně. Neplatí už ani původní harmonogram. „Vše je v současné době předmětem jednání mezi ministerstvem obrany a Moravskoslezským krajem,“ doplnila Košvancová.
„Jednání zatím nejsou ukončena a obě strany se ještě nedohodly na finální podobě projektu,“ reagovala Miroslava Chlebounová z Kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje. Společná pracovní skupina kraje a armády podle ní řeší, jak velký má areál být, kde přesně bude umístěn a jaké napojení bude potřebovat na silnice, železnici a další sítě.
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Vedle problémů s výkupem pozemků je důvodem změn také přehodnocení priorit armády v souvislosti s dalšími plánovanými projekty v Líních a Přerově. Plocha, kterou nyní kraj pro hub nabízí, podle armády jejím potřebám vyhovuje.
Současně pokračuje soudní spor s obcí Petřvald. Nejvyšší správní soud letos 30. června zrušil předchozí rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve sporu o aktualizaci Zásad územního rozvoje a vrátil mu věc k novému projednání.
Podle armády ale soudní spor není hlavním důvodem změn plánované základny. Tou hlavní příčinou jsou podle ní především problémy kraje se zajištěním výkupu, případně vyvlastněním pozemků.
Petřvald přitom o připravovaných změnách podle končícího starosty Václava Kološe žádné bližší informace nemá. „Nic nového o tom nevím,“ reagoval Václav Kološ. „To, co víme, se dozvídáme jen z médií. K žádným jednáním o nové podobě základny jsme přizváni nebyli.“