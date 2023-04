V Mošnově jde o miliardy. Armáda pomůže, někdo to nechce slyšet, říká náměstek

Nakolik mohou do záměru vybudovat v Mošnově armádní logistické centrum obce ještě mluvit? Je to ještě napadnutelné?

Napadnutelné je všechno, všude a vždy, o případných námitkách by musel rozhodovat soud. Ten by ale musel rozhodovat jen o možnosti zrušení zásad územního rozvoje, které už obce v okolí letiště schválily. O tom, že by tam bylo logistické centrum, neříkám jaké, jsme už s obcemi mluvili. A v Mošnově i v Petřvaldě už schválili územní plány s touto změnou.

Co ta změna obsahovala?

Šlo o změnu jen v tom, že ulice Generála Fajtla už nebude jen účelová komunikace, ale půjde o klasickou silnici 3. třídy. Coby využívání území pro logistiku Mošnovští tyto parcely schválili už dříve.

Je z hlediska dalších schvalovacích procesů nějaký rozdíl v tom, zda půjde o armádní, nebo civilní sklady?

Vůbec žádný. Litera územního plánu bude naplněna, půjde o logistiku. Navíc myslím, že to, že tam bude armádní logistické centrum, bude například z hlediska dopravní zátěže pro obce v okolí daleko výhodnější, než kdyby tam byl jakýkoliv jiný civilní provozovatel. Protože nepředpokládám, že by tam byl takový provoz jako u komerční činnosti.

Vztahují se, co se armády týče, na přípravu logistického centra nějaké jiné zákony?

Je to stejné jako u klasické přípravy podobného území. Navíc ve smlouvě s ministerstvem obrany bude jasně definováno, k čemu má tato logistická základna sloužit. Pokud by byla nějak porušena, musela by nám armáda to území vrátit. Takže tam budou sklady, nic jiného.

Kdy podle vás může nastat takové porušení smlouvy?

My nepředpokládáme, že by tuto smlouvu armáda porušila. Smlouva je jen signálem pro obyvatele kraje, že si budeme hlídat, co se tam děje. Že tam bude logistické centrum, nic jiného.

Co tedy v té smlouvě bude?

Ve smlouvě bude, že tam bude logistické centrum a nic jiného. To, co armáda deklaruje.

K čemu vlastně bude konkrétně sloužit?

Centrum bude armádě sloužit jako místo k vybavování jednotek působících v zahraničí. Bude je logisticky vybavovat například zařízením pro ubytování jednotek nebo kuchyněmi...

... tedy týlové zabezpečení?

Ano, týlové zabezpečení. V Mošnově se vše naloží na příslušný dopravní prostředek, tedy na silniční, železniční nebo letecký, což je právě výhoda Mošnova, a odešle se na požadované místo.

Výhrady odpůrců vzniku takové základny spočívají v tom, že tam budou americká vojska a podobně. Toto tedy vylučujete?

Nebudou. To bude jednoznačně uvedeno ve smlouvě. Navíc tady platí jednoznačně zákony, že bez souhlasu vlády nemohou být cizí vojska na území republiky déle než 48 hodin.

No jiný postup by, předpokládám, znamenal okupaci, vláda by s tím zřejmě souhlasila. Ptám se na to, jestli by se v budoucnosti nemohl změnit status mošnovského armádního centra na nějaký jiný, kdy by zde nějaká zahraniční armáda mohla se souhlasem vlády působit. To byste pak chtěli areál vrátit?

Samozřejmě. Ve smlouvě bude celá věc takto ošetřena, působení cizí armády by bylo porušením smlouvy a my bychom chtěli tamní areál vrátit.

Tak v čem je tedy problém, na co si lidé stěžují?

No to my nevíme. Někteří občané asi spíše nechtějí poslouchat, co jim říkáme. Nevyznají se v terminologii a poslouchají jiné lidi, kteří jim namlouvají, že tam budou jaderné zbraně, cizí úderné jednotky a podobně. I na nedávném veřejném slyšení toto veřejně několikrát padlo, ale někteří prostě nechtějí tato fakta poslouchat. A pohybují se v jakémsi režimu nacionalistických vlivů, které ignorují to, co říkáme, co chceme mít ošetřeno smluvně. Ale my si musíme věřit. Je to jako se přít, jestli na semaforu právě svítí červená, nebo modrá.

Nebyl by pro kraj výhodnější prodej pozemků soukromým investorům než jejich převod na stát?

Armáda bude pro letiště dobrým sousedem. Jednak zde bude 300 vojáků, kteří tady budou bydlet a utrácet a budeme je moci využívat například i v rámci mimořádných událostí...

... Kde budou bydlet?

Různě v okolí. Předpokládáme, že armáda využije vojáků žijících v okolí.

Kasárna se tedy v Mošnově stavět nebudou?

Nepočítá se, že by tam byly bytové domy, nicméně bude tam třeba nějaká administrativa.

Co to tedy přinese kraji?

Nemůžete hodnotit všechno jen na peníze. My cítíme, že vycházíme státu vstříc. Bude tady nebojová jednotka, ta přináší plusy i svému okolí.

Nebylo by takové zázemí lepší někde v blízkosti bojových jednotek, které má v zahraničí podporovat? Tady v kraji přece žádné nejsou.

To si myslím, že je něco úplně jiného...

Myslím, že je regulérní se ptát, proč stavět zázemí pro podporu jednotek nasazovaných v zahraničí u Ostravy, když tyto jednotky působí převážně v Chrudimi, v Žatci a podobně. Tedy dost daleko od Ostravy.

Rozumím. Armáda si toto území vyhodnotila jako optimální, je tady napojení na dálnici, na železnici i letiště. Přišli, začali jsme jednat, teď se vše připravuje.

Čili to bude oproti prodeji soukromému sektoru čistě finančně ztrátová akce? Ty pozemky byste asi uměli prodat i dráž.

To bych neřekl. Stát tady něco získá, čili nám bude chtít pomoci, například v oblasti dopravní infrastruktury.

Napojení na dálnici i železnici už tady kraj má, co by to ještě mělo být?

Letiště čeká rekonstrukce přistávací dráhy. A stát nám dá peníze na její rekonstrukci i na pojezdové dráhy.

To stát slíbil? Kolik to bude?

Slíbil. Půjde zhruba o čtyři miliardy korun.

Kolik by kraj získal, kdyby ty pozemky pro vojenskou základnu prodal?

Okolo 140 milionů...

... A k tomu by následně měl příjmy z daní...

Samozřejmě. Ale ve srovnání se zhruba šesti miliardami, které chce stát nejen do letiště, ale i třeba na rozšíření železniční vlečky dát, by to trvalo dlouho.

Kolik pozemků zůstává v Mošnově na další využití? Pro možné další investory?

Nějaké tady ještě jsou, s částí se počítá pro nové terminály nákladní letecké dopravy, s částí, na druhé straně letiště směrem ke Studénce, počítáme spíše jen k občasnému využití. S dalším rozvojem se počítá okolo hal Job Air Technic i sousední lakovny, kde vlastníci zvažují další rozšíření. Na rozvoj je zhruba deset hektarů. Využitelných. Ploch okolo letiště je samozřejmě podstatně více.

Čili místa pro nějakého velkého investora už okolo letiště moc není.

Je tady nějakých padesát hektarů, k tomu deset dalších na různých místech, pro příchod nějakého rozměrově opravdu velkého investora už tady toho moc není.

Kdy se začne dráha opravovat?

Ještě letos bychom chtěli získat stavební povolení, počítám, že nějakou dobu bude trvat, než vysoutěžíme dodavatele, takže odhaduji, že by k rekonstrukci mohlo dojít někdy mezi lety 2025 a 2026.

Už víte, jak bude rekonstrukce probíhat?

Po etapách s tím, že nakonec budeme muset na zhruba měsíc dráhu zcela odstavit, na což už připravujeme partnery na letišti.

Jak to vypadá s prodloužením železnice?

Vyřešili jsme napojení kolejí pro armádní areál, železnici by chtěla využívat i sousední společnost Panattoni, takže po trase bude i výhybka. Zvažovali jsme i zakopání trati, ale to by byl kvůli hydrogeologickým podmínkám velký problém, voda by tunel zaplavovala. Takže jsme od toho upustili a trať povede klasicky.

Dramatická únorová beseda o armádním logistickém centru u letiště