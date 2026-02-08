Moravané v Grónsku. Zemi ledu dali abecedu, první domy i tuleně Božího

Všechny spojovala jedna věc – evangelická víra, kvůli níž museli na začátku 18. století opustit své domovy, aby se následně vydali konat misionářskou činnost do mnoha koutů světa. Osudy i působení takzvaných Moravských bratří dnes připomíná malé muzeum v Suchdole nad Odrou.
„Po Moravských bratřích v Grónsku zůstalo dodnes mnoho stop, v místě jejich první misijní stanice stojí hlavní město Nuuk, v jejich sborovém domě nyní sídlí Grónská univerzita,“ uvedl Jáchym Pantálek, předseda spolku Moravian, který se o muzeum i odkaz Moravských bratří stará.
V oblasti takzvaného Moravského Kravařska zůstávalo i v době rekatolizace v období po bitvě na Bílé hoře velké množství věřících hlásících se k učení Jednoty bratrské. Svou víru ale museli tajit a byli za to pronásledováni, mučeni a trestáni.
„První zima v Grónsku pro ně byla náročnou zkouškou, trápil je hlad a nedostatek a také ponorková nemoc a vlastní pochybnosti.“