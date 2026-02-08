Moravané v Grónsku. Zemi ledu dali abecedu, první domy i tuleně Božího

Jednou z misií Moravských bratři v Grónsku bylo v roce 1774 Lichtenau. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Martin Pjentak
  15:00
Grónsku dali abecedu a gramatiku, postavili tam první dům i první kostel, přivezli do země ledu křesťanskou víru, ale ovlivnili například i dnešní podobu inuitských krojů. A z beránka Božího kvůli významové bariéře udělali tuleně. Velmi hlubokou stopu nechali na největším ostrově světa misionáři původem z několika vesnic z dnešního Novojičínska a Opavska: Ženklavy, Mankovic, Holasovic či Suchdola nad Odrou.

Všechny spojovala jedna věc – evangelická víra, kvůli níž museli na začátku 18. století opustit své domovy, aby se následně vydali konat misionářskou činnost do mnoha koutů světa. Osudy i působení takzvaných Moravských bratří dnes připomíná malé muzeum v Suchdole nad Odrou.

„Po Moravských bratřích v Grónsku zůstalo dodnes mnoho stop, v místě jejich první misijní stanice stojí hlavní město Nuuk, v jejich sborovém domě nyní sídlí Grónská univerzita,“ uvedl Jáchym Pantálek, předseda spolku Moravian, který se o muzeum i odkaz Moravských bratří stará.

V oblasti takzvaného Moravského Kravařska zůstávalo i v době rekatolizace v období po bitvě na Bílé hoře velké množství věřících hlásících se k učení Jednoty bratrské. Svou víru ale museli tajit a byli za to pronásledováni, mučeni a trestáni.

„První zima v Grónsku pro ně byla náročnou zkouškou, trápil je hlad a nedostatek a také ponorková nemoc a vlastní pochybnosti.“

Moravané v Grónsku. Zemi ledu dali abecedu, první domy i tuleně Božího

