Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Darek Štalmach
  17:35
Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském kraji tak letošní zima patřila mezi průměrné, i co se nákladů na zimní údržbu týče. Neplatilo to však všude.

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v uplynulých letech. | foto: Magistrát města Havířova

Například v Bohumíně byla končící zimní sezona proti té předchozí výrazně náročnější.

„Celkový čas nasazení techniky při odklízení sněhu vzrostl meziročně z 426 na 863 hodin, spotřeba soli z 227 na 562 tun a strusky z 16 na 136 tun,“ přiblížila mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Zjištění meteorologů se naopak kryjí se statistikami společnosti Ostravské komunikace. V Ostravě zatím náklady na zimní údržbu dosáhly 24,5 milionu korun, zatímco v předchozích dvou sezonách se pohybovaly kolem 27 milionů.

Do konečného účtu se však ještě mohou promítnout případné dubnové výjezdy i následný úklid ulic po zimě.

Stovky přesčasových hodin

„Naše náklady na zimní údržbu ovlivňuje řada faktorů, především je to průběh zimního počasí a ceny vstupů, včetně paliv,“ zaznamenal ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý.

Jako na houpačce se pohybují náklady na zimu v Novém Jičíně. Zatímco letos dosáhnou zhruba čtyř milionů korun, loni to bylo 1,6 milionu, ještě o rok dříve 3,6 milionu korun.

„Technické služby od zahájení zimní údržby 23. listopadu spotřebovaly 731 tun soli a 20 tun kamenné drtě, zaměstnanci navíc odpracovali 511 přesčasových hodin a odsloužili 3 089 hodin pracovní pohotovosti,“ konstatovala mluvčí radnice Marie Machková.

Ve Frýdku-Místku držely technické služby od listopadu do března na městských komunikacích 4 887 hodin zimní pohotovosti. Při zimní údržbě najely 37 341 kilometrů a spotřebovaly 998 tun soli a 366 tun kameniva.

„Podle intenzity sněžení vyjíždělo do terénu tři až devět strojů a také devět externích traktoristů. Kromě toho jsme nasazovali až pětadvacet lidí na ruční odklízení u sněhu zejména na zastávkách a přechodech,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Zimní úklid bez námahy. Budoucnost odklízení sněhu je v bateriích

Karviná zatím za sezonu od listopadu vynaložila přibližně 6,3 milionu korun, přičemž měsíční náklady se podle radnice pohybovaly od necelého milionu korun v listopadu po asi 1,85 milionu korun v únoru a březnu.

„Je ale potřeba zdůraznit, že se jedná o průběžná čísla a konečné vyhodnocení bude možné až po uzavření celé sezony,“ upozornila mluvčí Karviné Monika Danková.

V Bruntále odhadují celkové náklady na zimní údržbu do 12 milionů korun. Ani tam radnice nevidí mimořádný výkyv. „Nejedná se o žádný extrémní rozdíl oproti minulým letům,“ uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek.

Jiná situace byla na některých silničních tazích mimo města. Například třinecká společnost Smolo CZ, zajišťující údržbu části silnic první třídy na Karvinsku, označila letošní sezonu za náročnější než loňskou. Ne vždy je totiž rozhodující jen sněhová pokrývka.

„Přestože se lidem zdála zima jako mírná, leden i únor provázely sníh a namrzající déšť. Zaznamenali jsme dvojnásobek výjezdů oproti loňskému roku, chlapi byli často několik nocí po sobě v terénu,“ vysvětlil Tomáš Fajkoš, vedoucí střediska společnosti Smolo.

Nejčtenější

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12....

Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele...

12. dubna 2026  16:17

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

Suverénní Žabiny. Ostrava schytala debakl i ve druhém semifinále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno zakončuje v semifinále Chance ŽBL proti SBŠ...

Basketbalistky Žabin Brno rozdrtily v druhém semifinálovém utkání play off SBŠ Ostrava 108:42 a vedou 2:0 na zápasy. Série směřuje k rychlému konci stejně jako souboj mezi USK a KP Brno, který mohou...

12. dubna 2026  13:12

Studenti sami hledají kořeny dnešních problémů, říkají učitelé ocenění za otvírání témat

Jiří Sovadina (vlevo) a Petr Šimíček už téměř třicet let učí dějepis....

Proč se učit dějepis a poznávat moderní dějiny? A jak je učit? Odpovědi na obě otázky už léta hledá tandem dějepisářů ostravského Gymnázia Olgy Havlové Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Za připomínání...

12. dubna 2026  6:45

Opava poslala Děčín do předkola. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...

11. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  20:01

Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje

Spokojení fotbalisté Jablonce během závěru utkání proti Baníku Ostrava

Fotbalisté Jablonce si na domácí půdě ve 29. ligovém kole poradili s ostravským Baníkem 4:1 a průběžně se posunuli na třetí místo tabulky. Za Severočechy se postupně prosadili Hollý, Okeke, Singhateh...

11. dubna 2026  17:46

Na jedné kalamitě jsme vydělali, druhá nás sejmula, popisuje majitel lesní školky

Majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku Patrik Barnet (4. dubna 2026)

Nahoru a dolů. Jako na vlnách opravdové sinusoidy si musí připadat Patrik Barnet, majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku. Vždy, když se firmě začalo trochu dařit, přišla nějaká pohroma. Na...

11. dubna 2026  16:52

Ztracený snubní prsten i 3D modely popisují cestu Bílovce od hradu k renesančnímu sídlu

Příběhy bíloveckého zámku jsou nyní i v knižní podobě. Publikace byla...

Bílovecký zámek skrývá nejedno tajemství – i o nich se dozvědí čtenáři v nové publikaci s názvem Paměť zámků a jejich krajiny: Bílovec. Od hradu k zámku. Kniha vznikla pod hlavičkou Národního...

11. dubna 2026  7:33

Festival Beats for Love oznámil další hvězdu, v Dolních Vítkovicích zahraje DJ Alesso

Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické...

Hvězda elektronické taneční scény DJ Alesso je další velkou hvězdou, která vystoupí na festivalu Beats for Love. Ten se letos uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích.

10. dubna 2026  15:28

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary...

10. dubna 2026  13:12

Ostravské divadlo hledá Billyho Elliota i děti do dalších rolí, muzikál uvede za dva roky

Muzikál Eltona Johna s názvem Billy Elliot uvede jako první v České republice...

Národní divadlo moravskoslezské vyhlásilo konkurz na titulní i další dětské role v připravovaném světovém muzikálovém hitu Billy Elliot s hudbou Eltona Johna. Divadlo chce zároveň začít samo...

10. dubna 2026  9:26

