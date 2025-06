„S takovými situacemi se setkáváme pravidelně. Důležitou roli hraje srovnávání s cenami na realitních serverech. Lidé vidí, že byt stejné velikosti jako jejich se nabízí za pět milionů, a tak chtějí také tolik, i když ten jejich má třeba reálnou hodnotu čtyři miliony korun,“ přiblížil Jan Kunz, regionální manažer pobočky realitní kanceláře Sting v Ostravě-Porubě.

Lidem se v takových případech snaží objasnit, jaká je skutečná cena, za jakou mohou aktuálně byt prodat. „Ukážeme jim třeba, za kolik se v poslední době podařilo byty prodat, a část si to nechá opravdu vysvětlit. Ale najdou se i takoví, kteří místo toho obvolají dalších pět makléřů, než jim někdo kývne na to, že to za těch pět milionů prodá,“ uvedl Kunz.

„I my, makléři, když se dnes díváme na nabídkové ceny, kroutíme hlavami a nechápeme. Přesto se nakonec i takové byty prodají. Dnes z trhu mizí prakticky všechno.“ Renáta Lokosová, Falcon Reality

„Bohužel je pravda, že mnohé kanceláře takové požadavky majitelů akceptují a dají je do nabídky. Pak tam sice ty nemovitosti dlouho leží, ale další lidé z těch požadovaných cen vycházejí jako z faktu a chtějí obdobné peníze,“ komentoval problematiku generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky Jan Borůvka s tím, že lidé šroubují částky do výšin také proto, že v nabídkách některých realitních kanceláří se takové sumy objevují.

Není správné na vysoké požadavky přistoupit

Podobné zkušenosti má i největší realitní portál v Česku Reality.iDNES. cz. „S nemovitostmi, za které lidé chtějí výrazně víc, se setkáváme velmi často,“ sdělil výkonný ředitel Petr Makovský.

Za správné řešení považuje, když se pracovníci realitní kanceláře domluví s majitelem, že například měsíc budou nabízet byt za jím navrženou cenu, ale pak částku sníží na odborně stanovenou. „Rozhodně není správné, když kancelář lidem vyhoví a nabízí nemovitost za neúměrnou cenu dlouho a potom ji postupně snižuje. Férové taky je, když realitní kancelář řekne, že za takovou cenu nemovitost do nabídky nevezme, a vysvětlí důvody.“

Podle Ondřeje Veselého z 1. opavské realitky však v současné situaci, kdy se zájmem o byty rostou také jejich ceny, podobných situací ubývá. „V době, kdy trh stagnuje a ceny nemovitostí klesají, jsou nadsazené ceny obvyklejší. Majitelé třeba nechtějí slyšet na slevu, stále doufají, že bude možné to prodat za vyšší cenu,“ popsal Veselý. „Zájemci na prohlídky takových nemovitostí vůbec nechodí, nebo přijdou a zkoušejí usmlouvat slevu.“

Ceny dnes rostou velmi rychle

V současné době, kdy trh rozhýbal zájem investorů, se však s podobnými situacemi setkává méně často. „Ceny rostou tak rychle, že to, co bylo platné před měsícem, už dnes neplatí. Takže jsou i případy, že někdo chce prodat byt za dva a půl milionu, ale nakonec se cena vyšplhá na tři miliony,“ sdělil Veselý.

„I my, makléři, když se dnes díváme na nabídkové ceny, kroutíme hlavami a nechápeme. Přesto se nakonec i takové byty prodají. Dnes z trhu mizí prakticky všechno,“ uvedla Renáta Lokosová z havířovské kanceláře Reality Falcon.

Na vině je podle ní velký zájem investorů. „Těm na školeních doporučují nákup nemovitostí v Moravskoslezském kraji, kde jsou nízké ceny a vysoká návratnost. Kvůli tomu rostou ceny bytů tak, že pro lidi z regionu s jejich příjmy přestávají být dostupné. Pro lidi s pražskými příjmy to ale problém není,“ dodala.