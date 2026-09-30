Kamery začnou kontroloři používat od neděle 13. prosince. Nahradí se tak dosavadní systém, při němž se z kontrol pořizoval pouze zvukový záznam. Nově tak bude zaznamenáván obraz i zvuk.
„Nová technologie umožní pořídit komplexní obrazový i zvukový záznam, což přispěje k objektivní a průkazné dokumentaci zjištěných skutečností, k ochraně práv a oprávněných zájmů zúčastněných osob i k získání spolehlivých podkladů pro řešení stížností, podnětů, přestupků nebo reklamací,“ uvedl jednatel Koordinátora ODIS Petr Fridrišek.
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Černé pasažéry a opilce překvapil zátah. Čekali na ně strážníci i asistenti přepravy
Kontrolor má kameru zapnout ještě před vstupem do vozidla a vypnout po jeho opuštění. Cestující budou na pořizování záznamu upozorněni. Kamery podle koordinátora nejsou určeny ke sledování práce řidičů nebo dalších zaměstnanců dopravců.
Že přepravní kontroly nemusejí být jen rutinním ověřováním jízdenek, ukázala například zářijová noční akce v ostravských tramvajích.
Deset asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava a šest strážníků během ní zkontrolovalo přes 1 380 cestujících v 72 spojích a více než 230 lidí z přepravy vyloučilo. Nejčastěji kvůli jízdě bez platného jízdního dokladu, dvanáct lidí pak kvůli obtěžujícímu chování pod vlivem alkoholu.