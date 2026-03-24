Zatímco ulice Rudná, vedoucí napříč Ostravou v západo-východním směru, je nejvytíženější silnicí v kraji, v pozadí nezůstávají ani dálnice. Na nedaleké D1, právě u křižovatky s Rudnou, loni sčítací komisaři napočítali 35 020 automobilů denně.
Celorepublikový trend je zároveň jednoznačný – doprava v Česku houstne.
Průměrná intenzita na dálnicích narostla mezi lety 2020 a 2025 o 12 procent a průměrně po nich denně projede 34 400 aut. Maximum zaznamenali silničáři na dálnici D1 u Průhonic, kde denně v průměru projede 106 976 vozů.
„Výsledky celostátního sčítání potvrzují stále narůstající dopravní intenzitu. To je dlouhodobý trend, který sledujeme jak z automatických sčítačů, tak i na výběru mýta,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že nárůst je výrazně vyšší na dálniční síti oproti silnicím první třídy.
I s dálnicí za zády Frýdek-Místek trpí
Například ve Frýdku-Místku, kde už sice byl dokončen dlouho očekávaný obchvat města (dálnice D48), ale přesto vnitřní průtah na Hlavní třídě dál trpí intenzivní dopravou a dálnice mu ulevila jen částečně.
Podle sčítání z roku 2025 projede po obchvatu D48 u Dobré 34 990 automobilů denně. S téměř identickým počtem se však musí potýkat i samotný průtah městem. Na Hlavní třídě v úseku u ulice 8. pěšího pluku sčítání vykázalo 36 579 vozidel.
Sčítání ve městech
Počet aut, která denně projedou nejzatíženějším úsekem ve městě:
Ostrava 49 888
Zdroj: ŘSD
Pro srovnání: v roce 2010, kdy město žádný obchvat nemělo a veškerá doprava proudila centrem, zde projíždělo 31 612 aut.
I s dálnicí za zády je tak dnes v centru Frýdku-Místku o 16 procent hustší provoz než před patnácti lety. Situaci dokresluje i jižní příjezd do města od Ostravy po dálnici D56, kde sčítací komisaři napočítali 30 412 automobilů.
Vytížení frýdeckého průtahu vynikne hlavně při srovnání s nejzatíženějšími úseky ostatních měst Moravskoslezského kraje.
Zatímco v Ostravě v Rudné ulici dosahují špičkové hodnoty téměř 50 tisíc vozidel, v dalších městech jsou čísla výrazně nižší. V Novém Jičíně projede po nejzatíženějším úseku silnice I/48 23 338 vozidel, v Opavě po Olomoucké ulici 22 151 a v Havířově v Ostravské ulici 21 268 automobilů denně.
V Karviné na třídě Osvobození napočítali 17 637 vozů, a v Bruntále v Olomoucké ulici 15 155 vozidel za 24 hodin. Vedení Frýdku-Místku má s průtahem města dlouhodobé plány, které by měly vést ke zklidnění dopravy. Ve hře bylo jak zúžení jízdních pruhů, tak i možnost zrušení jednoho proudu. To se ale asi nestane.
„Dostupná data a naposledy provedené modelování dopravy potvrzují, že v současné době nelze uvažovat o stažení dopravy na průtahu městem pouze do dvou jízdních pruhů,“ konstatovala Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu s tím, že aktuální výsledky si odbor dopravy musí teprve prostudovat. Navíc se stále čeká na kolaudaci obchvatu. Následně je ke zvážení omezení tranzitu průtahem u vozů nad 12 tun.
Krajský úřad je zatím ve vyjádřeních opatrný. „Zveřejněná data za celostátní sčítání dopravy z roku 2025 jsou opravdu ‚čerstvá‘. Tato čísla na krajském úřadě aktuálně analyzujeme, jedná se v rámci celého kraje o tisíce dat, s ohledem na tuto skutečnost je pro tuto chvíli nelze komentovat,“ reagovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.