Na placené radní míří kritika. Těžká doba a konec výjimky, hájí je hejtman

Současná koronavirová krize spojená s těžkými ekonomickými důsledky a zejména plánovaný konec těžby černého uhlí v příštím roce, který může mít devastující dopad na stovky tisíc obyvatel. To bude muset řešit moravskoslezská koalice ANO + ODS + KDU-ČSL a nově ČSSD v dalších čtyřech letech.

Opoziční zastupitelé z KSČM a České pirátské strany uznávají, že region nečekají snadné časy. Současně však na čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu kritizovali fakt, že celá jedenáctičlenná rada je uvolněná, tedy na celý úvazek a plně placená.



Dosud byli dva radní neuvolnění, což se nově zvolených Zdenky Němečkové Crkvenjaš (ODS) a Petra Kajnara (ČSSD) už netýká.

„Jako jediný jsem už v šestém zastupitelstvu od vzniku krajů v roce 2000 a byl jsem poměrně hrdý na to, že v krajské radě byl vždy někdo neuvolněný,“ povzdychl si komunista Josef Babka a žádal, aby radní vysvětlili, jak chtějí skloubit svou dosavadní práci s novou funkcí.

Přidala se Zuzana Klusová z Pirátů. „Chápeme současné složité období, na druhou stranu kraj pravděpodobně čeká i výpadek příjmů. Proto nemůžeme navýšení uvolněných členů podpořit,“ zmínila Klusová fakt, že zatímco neuvolnění radní kraje, tedy na částečný úvazek, mají odměnu nejvýše 16 500 korun, uvolnění až 109 tisíc korun.

Radní Němečková Crkvenjaš, která pracuje jako přednostka kliniky popáleninové medicíny ostravské fakultní nemocnice, řekla, že jakmile pomine největší nápor epidemie covidu-19, je v nemocnici i na lékařské fakultě domluvená na změně postu i zkrácení úvazku.



Krajská rada MSK Ivo Vondrák (ANO)

Hejtman - oblasti strategie, bezpečnost a zahraniční vztahy Jakub Unucka (ODS)

1. náměstek kraje pro průmysl, energetiku a chytrý region Lukáš Curylo (KDU-ČSL)

náměstek pro kulturu a památkovou péči Radek Podstawka (ANO)

náměstek pro dopravu Martin Gebauer (ANO)

náměstek pro zdravotnictví Jan Krkoška (ANO)

náměstek pro regionální rozvoj Jaroslav Kania (ANO)

náměstek pro finance, investice a majetek Jiří Navrátil (KDU-ČSL)

náměstek pro sociální oblast Stanislav Folwarczny (ODS)

náměstek pro školství, mládež a sport Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS)

radní pro životní prostředí Petr Kajnar (ČSSD)

radní pro územní plánování

„Jako krajská radní budu mít na starosti životní prostředí, které se zdravotnictvím, myslím si, docela souvisí. Slibuji, že z kraje udělám zdravý kraj,“ zdůraznila Crkvenjaš.

Kajnar má na starosti územní plánování, přičemž nyní není nikde pracovně vázaný. „Osm let jsem coby primátor vedl Ostravu jako centrum kraje. Ten má mnoho problémů a chci přispět k jeho rozvoji.“

Začíná druhý poločas

Hejtman rozšíření placených funkcí zdůvodnil tím, že kraj byl jedním z mála, ne-li jediným, který měl některé pozice ve vedení neuvolněné.

„Někde jinde mají uvolněné i předsedy kontrolních výborů a podobně, to jsme nechtěli. Ale protože doba skutečně není jednoduchá, tak řešení náročných úkolů nelze dělat bez plně profesionální práce,“ upozornil Vondrák.

Krajská koalice má v 65členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 46 hlasů. „Jsem nesmírně rád, že můžeme v transformaci kraje na piedestal nejlepších v republice pokračovat. Za čtyři roky se nedá vše stihnout a my máme před sebou druhý poločas,“ řekl hejtman Vondrák.

Zdůraznil, že náročných výzev se objevilo snad více než v roce 2016. „Situace je nyní tíživá kvůli epidemii, čekají nás i těžké ekonomické dopady. Rovněž musíme vyřešit plánované ukončení těžby černého uhlí,“ nastínil hejtman.

Právě i kvůli konci OKD v příštím roce vznikl post náměstka průmyslu, energetiky a chytrého regionu. Toho se ujal občanský demokrat Jakub Unucka, který měl předchozí čtyři roky na starosti zejména dopravu. Nově se stal i prvním náměstkem hejtmana.



„Nesmí vyhasnout kotle teplárny a hutí“

Unucka řekl, že k myšlence na náměstka se specializací na průmysl dospěli s hejtmanem po zářijovém jednání na ministerstvu financí ohledně budoucnosti OKD.

„Potvrdilo se, že z Ostravy do Prahy je velmi blízko, zatímco z Prahy do Ostravy milionkrát dále. Proto je zapotřebí někoho, kdo bude řešit hlavně oblast průmyslu a navazujících odvětví,“ vysvětlil.

Nastínil, čemu musí zabránit. „Nesmí vyhasnout kotle v uhelné teplárně v Ostravě-Třebovicích, protože pak by přišly o teplo stovky tisíc lidí. Nesmí vyhasnout pece v Třinci a v Kunčicích (Liberty Ostrava – pozn. red.), protože by přišlo o práci přes sto tisíc lidí. A představa, že by nápravy důsledků těžby uhlí dělaly firmy s ukrajinskými a polskými dělníky, by byla pro lidi na Karvinsku devastující,“ zakončil Unucka.