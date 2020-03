Moravskoslezský hejtman se přel s komunistou kvůli americké základně

O tom, že by umístění základny regionu i letišti pomohlo, hovořil nedávno v televizním politickém diskuzním pořadu místopředseda ODS Alexandr Vondra. Hejtmana Ivo Vondráka se na jeho názor zeptal zastupitel Karel Kuboš (KSČM)

„Nesmíte věřit dezinformačním webům. Nic takového se neplánuje, nic takového se nestalo, v žádném strategickém materiálu letiště nic takového není. Považuji to proto jen za politické prohlášení pana Vondry,“ řekl hejtman s tím, že Kubošův stranický kolega Josef Babka je v dozorčí radě letiště snad i předsedou, který mu to potvrdí.

Babka reagoval, že předsedou není, nicméně jinak má americkou základnu spojenou právě s Vondrákovým jménem. „Kdyby nebylo vašeho neuváženého vyjádření, tak by se určitě nic nestalo,“ tvrdil Babka.

Na to hejtman už zvýšil intenzitu hlasu. „Nejednám neuváženě, vážený pane. Já jsem reagoval tak jako vždy,“ konstatoval. Dodal, že s ministerstvem obrany jedná jen v souvislosti se strategickými plány českých leteckých sil.

„A že si tam někdo přidal přívlastek americké, to už nebyla moje vina. Tak mi tady nedělejte politickou scénku,“ poukázal Vondrák.

Krajský zastupitel Josef Babka (KSČM).

Ozval se i krajský zastupitel a primátor Havířova Josef Bělica (ANO), který vybídl, ať zastupitelé jednají o důležitých věcech a nehádají se kvůli dezinformačním webům.

Babka se však nedal. Potvrdil sice, že se v dozorčí radě letiště o americké základně nejedná, ale také prý může potvrdit zájem české armády o Mošnov jako své záložní letiště.

„A při vašem vyjádření jste možná naletěl na hloupou otázku a neměl čas se nad ní zamyslet. Ale o Spojených státech jste hovořil,“ oslovil opětovně hejtmana.

„Není to pravda,“ takřka vykřikl Vondrák. „Nikdy jsem o základně amerických vojáků nemluvil. Buďte tak laskav a nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. A protože moudřejší ustoupí, tak já už nebudu reagovat,“ zakončil při hejtman.