Hejtman Vondrák poslancem zůstane do voleb, pak už nechce kandidovat

12:43

Moravskoslezský hejtman, poslanec a krajský šéf hnutí ANO Ivo Vondrák chce do roka vyřešit svůj souběh funkcí. Poslancem zůstane do parlamentních voleb příští rok na podzim, pak už do Poslanecké sněmovny kandidovat nebude.