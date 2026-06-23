Dolní Vítkovice v návštěvnosti dýchaly na záda Praze. Boduje i ostravská zoo

V celostátním žebříčku jej předehnala pouze tři místa – Pražský hrad, pražská zoo a Aquapark Čestlice. Vyplývá to ze statistiky zveřejněné pracovníky agentury Czech Tourism.
Druhé místo krajského hodnocení patří Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava, která je s více než 621 tisíci návštěvníky i na sedmé příčce celostátního žebříčku, a třetí v kraji je výstaviště Černá louka v Ostravě.
„Velmi mě těší, že se náš kraj dlouhodobě řadí mezi vyhledávané turistické destinace a že návštěvnost našich turistických cílů stále roste. Aktuální statistiky potvrzují, že náš region nabízí pestrou škálu zážitků, od technických a industriálních památek přes přírodní atraktivity až po rodinné a zábavní cíle,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.
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Zaměstnanci agentury loni v kraji sledovali 99 cílů, v nichž napočítali přes 3,9 milionů registrovaných návštěvníků. Oproti roku 2024 je to nárůst o téměř čtyři procenta. Region výrazně těží ze své průmyslové minulosti, třetinu turistů, tedy 1,3 milionu lidí, přilákaly cíle z kategorie věda a technika. Druhé místo tvoří lákadla, jako jsou zoologické zahrady a akvária, s celkem 634 tisíci návštěvníky a třetí nejoblíbenější skupinou v kraji jsou zábavní turistické cíle s 612 tisíci příšedšími. Až poté jsou v žebříčku muzea a galerie a za nimi hrady a zámky.
Nejnavštěvovanější cíle roku 2025
1. Dolní Vítkovice, Ostrava
2. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
3. Černá louka, Ostrava
4. DinoPark Ostrava
5. Stezka Valaška, Pustevny
6. Lanovka Zbojník Bílá
7. Landek Park, Ostrava
8. Slezskoostravský hrad
9. Muzeum nákladních automobilů Tatra, Kopřivnice
10. Poutní kostel na Cvilíně, Krnov
Podle jednotlivých oblastí, takzvaných destinačních managementů, vede Ostrava a okolí s 2,35 miliony registrovaných návštěvníků, za ní jsou Beskydy s 737 tisíci návštěvníky a Těšínské Slezsko je třetí s celkem 310 tisíci hosty.
„Jsem rád, že mezi nejnavštěvovanějšími místy najdeme cíle napříč severní Moravou a Slezskem. Vedle tradičních taháků, jako jsou Dolní Vítkovice nebo ostravská zoo, zaznamenaly výrazný růst také atrakce v Beskydech,“ uvedl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela. Z Beskyd připomněl lanovku Zbojník na Bílé, která je v žebříčku šestá a které se loni meziročně zvýšila návštěvnost o 38 procent.
„Naším cílem je, aby si lidé při plánování výletů a dovolených automaticky vybavili severní Moravu a Slezsko. K tomu přispívá nejen propagace turistických cílů, ale také naše originální festivaly a akce, jako jsou Colours of Ostrava, Beats for Love, FM City Fest, Ladná Čeladná, které každoročně přivádějí do regionu tisíce návštěvníků,“ doplnil Koudela.