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Dolní Vítkovice v návštěvnosti dýchaly na záda Praze. Boduje i ostravská zoo

Martin Pjentak
  6:48
Areál Dolních Vítkovic je volně přístupný, platí se za komentované prohlídky...

Areál Dolních Vítkovic je volně přístupný, platí se za komentované prohlídky (Vysokopecní okruh a Uhelný okruh), vstupné do Velkého a Malého světa techniky a do kavárny Bolt Café. | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Kavárna v oblacích Bolt Café nabízí jedinečný výhled na Ostravu i celý areál...
Večerní pohled z Bolt Tower k centru Ostravy. Webové informace najdete na...
Až do devadesátých let se tu těžilo uhlí a vyrábělo železo, poslední odpich byl...
Dominantou Dolních Vítkovic je vysoká pec č. 1, nyní nazývaná Bolt Tower. Kdysi...
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Ostravské Dolní Vítkovice byly loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem Moravskoslezského kraje a zároveň jedním z nejvyhledávanějším míst Česka. Loni se do bývalého industriálního areálu v srdci Ostravy přišlo podívat 1 045 484 návštěvníků, o dvanáct procent více než v předchozím roce.

V celostátním žebříčku jej předehnala pouze tři místa – Pražský hrad, pražská zoo a Aquapark Čestlice. Vyplývá to ze statistiky zveřejněné pracovníky agentury Czech Tourism.

Druhé místo krajského hodnocení patří Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava, která je s více než 621 tisíci návštěvníky i na sedmé příčce celostátního žebříčku, a třetí v kraji je výstaviště Černá louka v Ostravě.

„Velmi mě těší, že se náš kraj dlouhodobě řadí mezi vyhledávané turistické destinace a že návštěvnost našich turistických cílů stále roste. Aktuální statistiky potvrzují, že náš region nabízí pestrou škálu zážitků, od technických a industriálních památek přes přírodní atraktivity až po rodinné a zábavní cíle,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.

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Zaměstnanci agentury loni v kraji sledovali 99 cílů, v nichž napočítali přes 3,9 milionů registrovaných návštěvníků. Oproti roku 2024 je to nárůst o téměř čtyři procenta. Region výrazně těží ze své průmyslové minulosti, třetinu turistů, tedy 1,3 milionu lidí, přilákaly cíle z kategorie věda a technika. Druhé místo tvoří lákadla, jako jsou zoologické zahrady a akvária, s celkem 634 tisíci návštěvníky a třetí nejoblíbenější skupinou v kraji jsou zábavní turistické cíle s 612 tisíci příšedšími. Až poté jsou v žebříčku muzea a galerie a za nimi hrady a zámky.

Nejnavštěvovanější cíle roku 2025

1. Dolní Vítkovice, Ostrava
1 045 484 návštěvníků

2. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
621 443

3. Černá louka, Ostrava
201 945

4. DinoPark Ostrava
159 315

5. Stezka Valaška, Pustevny
131 252

6. Lanovka Zbojník Bílá
115 000

7. Landek Park, Ostrava
102 257

8. Slezskoostravský hrad
99 673

9. Muzeum nákladních automobilů Tatra, Kopřivnice
97 077

10. Poutní kostel na Cvilíně, Krnov
79 590

Podle jednotlivých oblastí, takzvaných destinačních managementů, vede Ostrava a okolí s 2,35 miliony registrovaných návštěvníků, za ní jsou Beskydy s 737 tisíci návštěvníky a Těšínské Slezsko je třetí s celkem 310 tisíci hosty.

„Jsem rád, že mezi nejnavštěvovanějšími místy najdeme cíle napříč severní Moravou a Slezskem. Vedle tradičních taháků, jako jsou Dolní Vítkovice nebo ostravská zoo, zaznamenaly výrazný růst také atrakce v Beskydech,“ uvedl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela. Z Beskyd připomněl lanovku Zbojník na Bílé, která je v žebříčku šestá a které se loni meziročně zvýšila návštěvnost o 38 procent.

„Naším cílem je, aby si lidé při plánování výletů a dovolených automaticky vybavili severní Moravu a Slezsko. K tomu přispívá nejen propagace turistických cílů, ale také naše originální festivaly a akce, jako jsou Colours of Ostrava, Beats for Love, FM City Fest, Ladná Čeladná, které každoročně přivádějí do regionu tisíce návštěvníků,“ doplnil Koudela.

Areál Dolních Vítkovic je volně přístupný, platí se za komentované prohlídky (Vysokopecní okruh a Uhelný okruh), vstupné do Velkého a Malého světa techniky a do kavárny Bolt Café.
Kavárna v oblacích Bolt Café nabízí jedinečný výhled na Ostravu i celý areál Dolních Vítkovic. Do kavárny je nutná rezervace a vstup je zpoplatněný. Bolt Tower i Bolt Café získaly svůj název podle svého šroubovitého tvaru (bolt je anglický název pro šroubovici), zároveň nástavbu pokřtil legendární běžec Usain Bolt, který několikrát závodil na Zlaté tretře.
Večerní pohled z Bolt Tower k centru Ostravy. Webové informace najdete na adrese www.dolnivitkovice.cz, další industriální zajímavosti Moravskoslezského kraje pak na webových stránkách technotrasa.cz.
Až do devadesátých let se tu těžilo uhlí a vyrábělo železo, poslední odpich byl proveden roku 1998. Dnes je areál Dolní Vítkovice v centru Ostravy dokonalou ukázkou, jak přiblížit industriální dědictví návštěvníkům největšího města Moravskoslezského kraje.
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