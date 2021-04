Část škol chce PCR testy, zatím je však platí sponzoři, rodiče a radnice

Otevřou zkumavku, vytáhnou z ní tamponek na tyčince, ten na dvě minuty vsunou do pusy a pak vloží zpátky do zkumavky. Vzorky míří do laboratoře, kde je vyhodnotí specialisté.



Žáci základní školy ve Starém Jičíně se každé pondělí testují PCR testy ze slin. Podobných škol je v kraji desítka, peníze na testování si ale musí sehnat samy.

„Máme sponzorský dar, který nám zajistí možnost testování PCR až do konce školního roku. Jsme nadšení, nechtěli jsme děti dvakrát týdně trápit šťouráním v nose. PCR testy ze slin jsou jednodušší a přitom kvalitnější a přesnější,“ konstatoval ředitel starojičínské školy Roman Horut.

Doplnil, že školáci se testují každé pondělí a jen ti, kteří nepřijdou, se musí jindy prověřit testem antigenním. Přiznal zároveň, že bez sponzora by si to škola nemohla dovolit. „Do konce školního roku jde o statisíce.“

Metodu PCR využívají také školáci v Pržně na Frýdecko-Místecku. Tady každému zájemci test platí rodiče. „Začali jsme s tím týden po nástupu dětí do škol. Testování žáků má smysl, ale velmi záleží na kvalitě a přesnosti testů. PCR testy testujeme jednou týdně a výsledek je prokazatelný a má validitu. Proto jsme chtěli nabídnout tuto možnost. Využívá jí zhruba dvacet dětí z celkových sedmdesáti,“ konstatoval ředitel Tomáš Kolesa.

Antigenní test pozitivní, PCR negativní

Plošně naopak začnou od příštího pondělí používat PCR testy ze slin ve škole v Petrovicích u Karviné. I tady ale museli nejprve vyřešit peníze. Školu podpoří obec.



„Věřili jsme, že diskuse k menší spolehlivosti antigenních testů stát nasměruje na PCR testování. Od pondělí to ale zafinancujeme sami,“ konstatoval starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik.

Při počtu 300 dětí ve škole a školce a ceně jednoho testu 150 korun obec jedno kolo testování vyjde na 45 tisíc. „Máme v rozpočtu položku na řešení krizových situací. Už loni jsme z ní kromě povodní řešili i opatření související s covidem,“ vysvětlil starosta.

Dodal, že obec se o nespolehlivosti antigenních testů sama přesvědčila na úřadě i ve škole. „Například pozitivní antigenní test u školáka vyvrátil PCR test, který byl negativní. Ve škole to ale dočasně nabouralo výuku celé třídě.“

Přesnost antigenních testů je problém

Zájem o PCR testování v kraji roste, umocnily jej i informace, že by na PCR testování ve školách od června mohl přispívat stát. „V Moravskoslezském kraji aktuálně spolupracujeme s deseti školami. Denně ale s dotazy volají další a další,“ uvedla mluvčí sítě laboratoří Spadia Lab Simona Součková.

Využití PCR metody ve školách je podle odborníků smysluplnější, ministerstvo zdravotnictví k němu vyzval například epidemiolog a děkan ostravské lékařské fakulty Rastislav Maďar. Potvrdil to i pilotní projekt nemocnice Karviná-Ráj ve školách v Karviné.

„Testování antigenními testy ve školách, aby bylo průkazné, je nutné provádět odborným personálem a validovanými testy. U námi prováděných validačních studií jsme ale nenašli antigenní test s neinvazivním způsobem odběru, který by zároveň měl dostatečnou přesnost. Proto je u dětí vhodné použít neinvazivní PCR testy s odběrem ze slin,“ řekl Miroslav Homza, náměstek pro léčebnou péči karvinské nemocnice.

Pozitivních výsledků přibývá

Školáci v kraji nyní v drtivé většině podstupují dvakrát týdně antigenní test. Do škol se jich od půlky dubna vrátilo přes 72 tisíc, z toho více než 13 tisíc předškoláků. Žáci ve výuce rotují, každý týden je v lavicích polovina. Každý týden se tedy testuje zhruba 40 tisíc dětí.

Počet pozitivních výsledků roste. Po prvním testování šlo v celém kraji o 15 pozitivních případů, toto pondělí už jich mezi dětmi odhalilo více než stovku.

„Provedeno bylo mezi žáky 40 853 testů, z toho bylo 114 pozitivních. Z 11 870 testovaných zaměstnanců škol bylo 13 pozitivních,“ vyčíslil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Dodal, že za první dva týdny školní docházky bylo kvůli pozitivnímu výsledku v kraji uzavřeno 36 tříd.