Na pěkné byty k pronájmu se stojí fronty, u starších cena neroste

Martin Pjentak
  17:44
O kvalitní byty k pronájmu je v Moravskoslezském kraji značný zájem. Když se nějaký takový objeví v nabídce, hlásí se o něj v krátké době i desítky zájemců. Ve většině okresů je znát převis poptávky nad nabídkou, výjimkou jsou Karvinsko a Bruntálsko, které jsou díky nízkým cenám oblíbeným cílem investorů. Ti skupují byty a následně je nabízejí právě k pronájmu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Kvalitní byty mizejí velmi rychle. Pokud se jedná o byt po rekonstrukci, s rozumnými provozními náklady a správně nastavenou cenou, míváme i desítky zájemců během prvních 48 hodin,“ přiblížil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.

Podotkl zároveň, že doba, kdy se pronajalo cokoliv, je pryč. „Klienti jsou dnes nároční: chtějí čisté, moderní bydlení, často s vybavenou kuchyňskou linkou a bez nutnosti velkých úprav. Jsou ochotni si připlatit za byt, kam se mohou okamžitě a bez starostí nastěhovat,“ vysvětlil. Naopak starší, nerekonstruované byty s vysokými zálohami na energie zůstávají podle jeho slov v nabídce déle a majitelé musejí slevovat.

Podobnou situaci zažívají i v jiných okresech. „Na konci listopadu jsem publikoval dva byty k pronájmu a během krátké doby mi volalo přibližně patnáct lidí. Oba byty byly po rekonstrukci,“ uvedl také realitní makléř z Novojičínska Stanislav Slovák. „U starších bytů bez úprav je nutné pečlivěji nastavit cenu, aby odpovídala technickému stavu,“ podotkl.

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Novojičínsko je přitom díky široké nabídce práce okresem, kde jsou podle statistik serveru Reality.iDNES. cz ceny pronájmů nejvyšší v kraji. Pohybují se okolo 250 korun za metr čtvereční obytné plochy, na opačném konci krajského žebříčku jsou Bruntálsko a Karvinsko, kde se nájemné pohybuje v průměrné výši mezi 170 až 200 korunami za metr.

Na rozdíl od cen bytů na prodej roste nájemné spíše pozvolně. „Od začátku roku vzrostly ceny nájemného v kraji přibližně o pět až deset procent. Více to bylo u pěkných bytů po rekonstrukci, u starších bytů ceny spíše stagnovaly,“ informoval Jan Kunz ze Sting reality.

Levné regiony v hledáčku investorů

V některých okresech se na situaci podepisuje zvýšená nabídka. „Na Bruntálsku je pořizovací cena bytů poloviční oproti zbytku regionu, ale nájmy jsou tam nižší jen o třetinu ve srovnání s průměrem. Takže pro investory je to lákavá lokalita, podobné je to i na Karvinsku. Ti byt opraví a pak pronajímají. Nabídka bytů k pronájmu je tak v těchto okresech díky investorům větší,“ nastínil Kunz.

„Nabídka u nás je dnes tak velká, že byt musí nějak vypadat, aby se dal pronajmout. Zájemci si mohou vybírat a ceny nájmů kvůli tomu rostou jen pomalu,“ podotkla k situaci na Bruntálsku Drahomíra Kamáková z kanceláře Stela Reality.

Investoři hrají u pronájmů zásadní roli i jinde. „Šedesát procent majitelů tvoří lidé, kteří vlastní čtyři a více bytů, zbytek jsou lidé, kteří mají bytovou jednotku například pro své děti či jako další svou nemovitost a nyní ji pronajímají,“ uvedl Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.

„V posledních letech pozoruji vyšší aktivitu investorů. Nejde jen o investory s většími portfolii. Do nájemního bydlení začínají investovat i běžní lidé, často s cílem bezpečně uložit finanční prostředky a podílet se na dlouhodobém růstu hodnoty nemovitostí. Pro řadu z nich je zajímavější právě růst cen nemovitostí než samotný výnos z nájemného,“ uvedl také Stanislav Slovák.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Kraken 470.003 na koleji bartošovické vlečky na souběhu s tratí do Štramberku,...

Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do...

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují, provoz se na...

14. prosince 2025  12:07,  aktualizováno  13:10

Na frýdecko-místecký festival FM City Fest přijede hvězdný DJ Alan Walker

Hvězdný DJ a producent Alan Walker se v červnu stane hvězdou festivalu FM City...

Hvězdný DJ a producent Alan Walker s britsko-norskými kořeny zavítá v létě příštího roku na frýdecko-místecký FM City Fest 2026. Ikona taneční scény je známá zejména svými písněmi Faded, Sing Me to...

14. prosince 2025  7:44

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Více spojů, terminálů, vlak Gorol i Osoblažka jinak. Od neděle platí nové jízdní řády

Interiér nové vlakové soupravy, která od prosince začne jezdit mezi Ostravou,...

Dvě změny dopravce a další přímé vlaky z Ostravy až do Frenštátu pod Radhoštěm přinášejí nové jízdní řády, kterými se dopravci na většině území Moravskoslezského kraje budou řídit od neděle 14....

13. prosince 2025  17:07

Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Florbalová obránkyně Nela Jiráková (vpravo) se raduje s Karolínou Klubalovou z...

Bez porážky, když si ve skupině poradily i se svými dosud nejtěžšími soupeřkami Švýcarkami 7:4, prošly florbalové reprezentantky do semifinále mistrovství světa, které o víkendu vrcholí v Ostravě. V...

13. prosince 2025  10:47

Lidé plní vánoční přání dětem na Ruskem napadené Ukrajině

Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala speciální Mikulášskou nadílku,...

Diecézní charita ostravsko-opavská již devátým rokem rozdává dětem z válečných a chudých oblastí Ukrajiny mikulášské balíčky. Projekt, který začal v Doněcké oblasti, už pomáhá i dětem ze Žytomyrské a...

13. prosince 2025  7:13

České florbalistky čeká v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci

Smilla Hundevadtová (vlevo) z Dánska a Jasmiina Järvinenová z Finska v souboji...

České florbalistky budou hrát v sobotním semifinále mistrovství světa v Ostravě s Finskem, které ve čtvrtfinále porazilo Dánsko jednoznačně 14:2. Zápas začne v 16:00. Druhou semifinálovou dvojici...

12. prosince 2025  18:15

Sanace, odpadová linka a sarkofág. Účet Heřmanické hořící haldy bude v miliardách

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Když státní podnik DIAMO převzal na počátku století odpovědnost za sanaci Heřmanické haldy, očekávala veřejnost i odborníci, že se nechvalně proslulému odvalu začne dostávat péče odpovídající...

12. prosince 2025  16:52

Na věže kostela nad Krnovem zamířily nové ciferníky, ručičky zůstanou originální

Daniel (vlevo) a Jakub Macháčovi z Rýmařova s ciferníkem, který vyrobili ve své...

Na opravovaný poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na krnovském kopci Cvilín se vrací obnovené věžní hodiny. Ve čtvrtek stavbaři vyzvedli dvojici ciferníků, které tak opět...

12. prosince 2025  16:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Fotbalisté ostravského Baníku věří, že jim minulé dva duely s Duklou Praha (3:1) a v Karviné (0:0), v nichž po pěti prohrách za sebou konečně bodovali, zvednou sebedůvěru. Tu potřebují pro své...

12. prosince 2025  15:35

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

12. prosince 2025  10:28,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.