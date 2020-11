Koronavirus těžce zasáhl hasiče a policisty v kraji, omezení služby nehrozí

Obvyklých výjezdů k požárům nebo autonehodám sice zůstává srovnatelně jako v minulých letech, navíc se však hasiči v kraji musejí vypořádat s pandemií. Koronavirus se totiž nevyhýbá ani jim.

„Mimo službu máme 113 hasičů a dalších zaměstnanců, přičemž celkový stav je zhruba 1 100 lidí. Není to při pandemii jednoduché, ale zvládáme a zvládat budeme. Musíme,“ konstatoval krajský šéf hasičů Vladimír Vlček.

Hasiči se hodně testují, a to krevními antigenními testy. Stejnou kontrolou projdou všichni, kteří se vracejí do služby. Rovněž se zcela výjimečně přesouvají ze stanice na stanici, případné změny se řeší v rámci jednoho místa.

I přes četná omezení plní také práci nad obvyklý rozsah. Například po domluvě s hejtmanem vytvořili tři mobilní testovací týmy, které jezdí tam, kde je zrovna potřeba. Za týden odebrali přibližně šest stovek vzorků. Nadto dezinfikovali mnoho objektů.

Rozdílné statistiky i nejasný postup

Ředitel Vlček připouští, že pokud by se počet lidí mimo službu dále zvyšoval, mohla by se situace stát kritickou. „Určitě však nehrozí, že by nikdo nemohl vyjet k ohni nebo k nehodě. Nikde jsme nešli pod minimální stavy,“ uklidňuje. Těší ho, jak hasiči více úkolů zvládají a že jejich práci veřejnost oceňuje.

Naopak mu vadí rozdílnost statistik. Hasiči mají k dispozici čísla ze tří zdrojů. „A každý se liší, což je špatné,“ povzdychl si.



Poukázal například na rozdílnost čísel při testování lidí, kteří mají trvalou adresu jinde než skutečné bydliště. Nebo že se v centrální evidenci započítávají jen testy veřejnosti, nikoliv třeba pacientů v nemocnicích nebo zrovna vlastních hasičů.

„Komplikuje nám to život, protože pokud chceme dělat správná rozhodnutí, tak musíme mít správná data,“ vysvětlil Vlček.

Mrzí ho i přetrvávající nepředvídatelnost vládních rozhodnutí, a to podle toho, jak se bude nákaza vyvíjet.



„Například v létě Praha dosáhla podle takzvaného semaforu, který nyní už nefunguje, červených čísel. Jenže pro politickou reprezentaci to nebylo červené úplně. I my se potřebujeme na některá opatření připravit,“ zmínil hasičský generál.

Žádná chřipečka. Řada policistů měla těžký průběh

Jeho krajský policejní kolega Tomáš Kužel uvedl, že kvůli koronaviru zůstává mimo službu 350 lidí, další tři stovky jsou na nemocenské z jiného důvodu. „Takže to znamená jen minimum udělených dovolených, nejsou žádné rehabilitace a podobně,“ popsal.

Kriminality, hlavně pouliční, mírně ubylo, ale na druhé straně policisté například pomáhají s trasováním nebo zajišťují různé převozy. „Těší mě a vážím si toho, jak policisté tyto úkoly navíc zvládají,“ poznamenal krajský policejní šéf.

Mezi jarní a současnou vlnou pandemie Kužel spatřuje rozdíl: v současnosti se mnozí lidé viru obávají méně.



„Přitom vzhledem k počtu nakažených by tomu mělo být naopak,“ upozornil s tím, že od policistů, co už nákazu prodělali, dobře ví, že není radno virus podceňovat. „Jeden můj náměstek měl docela těžký průběh a to, že to není žádná chřipečka, potvrzují i další.“

Lidé dodržují nařízení méně než na jaře

MF DNES oslovila rovněž tři městské policie. Také tam míní, že lidé byli na jaře disciplinovanější.



„Nyní se setkáváme s větší neochotou nařízení respektovat. Zaznamenáváme i verbální útoky vůči strážníkům,“ podotkl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů. Dodal, že naštěstí většina obyvatel pravidla dodržuje.

Většinu neshod se zatím podařilo vyřešit domluvou, několikrát však došlo také na pokuty.

Podle ředitele opavské městské policie Jiřího Kleina může mít vliv nedobré vysvětlování vládních nařízení. „Řada opatření pak občanům nedává smysl a potom mají menší ochotu se jim podřizovat,“ nastínil.

Strážníci se s nákazou vyrovnávají dobře. „Závažnější problém jsme řešili jen na začátku října, kdy se nakazila celá směna, což se vyřešilo ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR,“ řekl ředitel novojičínských strážníků Daniel Rýdel.

Všichni se shodují, že je těší podpora vedení měst a také častá poděkování lidí.