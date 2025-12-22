Obyvatelé se stěhují i umírají. Vylidňování Moravskoslezského kraje pokračuje

Žaneta Motlová
  6:15
O dalších bezmála šest tisíc obyvatel méně hlásí severní Morava a Slezsko, což je nejvyšší úbytek v Česku. Pátým rokem v řadě pokles porodnosti. A republikově nejvyšší převaha těch, co se odstěhovali, nad nově příchozími. Statistici zveřejnili data o pohybu obyvatel v kraji za první tři čtvrtletí letošního roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Vylidňování kraje pokračuje. „Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se v průběhu prvních tří čtvrtletí 2025 snížil o 5 628 osob na 1,177 milionu,“ informoval Patrik Szabo z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.

„Úbytek byl způsoben jak převahou zemřelých nad živě narozenými, rovněž tak zápornou bilancí stěhování.“

Z dat mimo jiné vyplývá, že kraj stále intenzivněji vymírá. „V důsledku převahy zemřelých nad narozenými klesl počet obyvatel o 3 926 osob,“ řekl Szabo. „Váha přirozeného úbytku letos opět posílila.“

Méně narozených dětí

Zatímco počty zemřelých stagnují, nově narozených ubývá. Od ledna do září se letos v kraji narodilo 6 212 dětí – o zhruba čtyři stovky méně než ve stejné době roku 2024.

„Snižování porodnosti tak pokračuje již pátým rokem,“ konstatoval Szabo. Nejvyšší rozdíl mezi zemřelými a narozenými mělo Ostravsko a Karvinsko.

Kraj vymírá, lidé se stěhují pryč. Ale pomaleji než dříve

Na pozitivních hodnotách se nedrží ani migrace. Zatímco do kraje se letos od ledna do září přistěhovalo 8 038 lidí, počet vystěhovalých čítal k poslednímu zářijovému dni 9 740 osob a kraji takto ubylo 1 702 obyvatel.

„Nejvíce obyvatel migrací ubylo právě v Moravskoslezském kraji,“ uvedl ke srovnání se zbytkem republiky statistik. Nejvyšší fluktuaci stěhováním hlásí Ostrava.

Moravskoslezský kraj ztratí statisíce lidí. Politikové zacílí na migraci

I celková hodnota úbytku obyvatel je nejvyšší v Česku. Totéž, ač v menší míře, se ale odehrává i jinde. „Kromě Prahy a Středočeského kraje zaznamenaly úbytek počtu obyvatel rovněž ostatní kraje Česka,“ upozornil Szabo.

Krajskou zajímavostí je pokles počtu sňatků, ke kterému došlo už třetím rokem v řadě. Mimo manželství se letos do konce září v kraji narodila polovina dětí. Na Bruntálsku šlo dokonce o 63 procent novorozeňat, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi okresy v zemi.

