Obyvatelé se stěhují i umírají. Vylidňování Moravskoslezského kraje pokračuje

Vylidňování kraje pokračuje. „Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se v průběhu prvních tří čtvrtletí 2025 snížil o 5 628 osob na 1,177 milionu,“ informoval Patrik Szabo z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.
„Úbytek byl způsoben jak převahou zemřelých nad živě narozenými, rovněž tak zápornou bilancí stěhování.“
Z dat mimo jiné vyplývá, že kraj stále intenzivněji vymírá. „V důsledku převahy zemřelých nad narozenými klesl počet obyvatel o 3 926 osob,“ řekl Szabo. „Váha přirozeného úbytku letos opět posílila.“
Méně narozených dětí
Zatímco počty zemřelých stagnují, nově narozených ubývá. Od ledna do září se letos v kraji narodilo 6 212 dětí – o zhruba čtyři stovky méně než ve stejné době roku 2024.
„Snižování porodnosti tak pokračuje již pátým rokem,“ konstatoval Szabo. Nejvyšší rozdíl mezi zemřelými a narozenými mělo Ostravsko a Karvinsko.
Na pozitivních hodnotách se nedrží ani migrace. Zatímco do kraje se letos od ledna do září přistěhovalo 8 038 lidí, počet vystěhovalých čítal k poslednímu zářijovému dni 9 740 osob a kraji takto ubylo 1 702 obyvatel.
„Nejvíce obyvatel migrací ubylo právě v Moravskoslezském kraji,“ uvedl ke srovnání se zbytkem republiky statistik. Nejvyšší fluktuaci stěhováním hlásí Ostrava.
I celková hodnota úbytku obyvatel je nejvyšší v Česku. Totéž, ač v menší míře, se ale odehrává i jinde. „Kromě Prahy a Středočeského kraje zaznamenaly úbytek počtu obyvatel rovněž ostatní kraje Česka,“ upozornil Szabo.
Krajskou zajímavostí je pokles počtu sňatků, ke kterému došlo už třetím rokem v řadě. Mimo manželství se letos do konce září v kraji narodila polovina dětí. Na Bruntálsku šlo dokonce o 63 procent novorozeňat, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi okresy v zemi.