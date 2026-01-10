Smogový region? Už dávno ne. Ostravsko má historicky nejnižší hodnoty znečištění

Takový pohled z radniční věže na centrum Ostravy je už naštěstí minulostí. Čistota ovzduší se v tomto regionu výrazně zlepšila. (9. ledna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Žaneta Motlová
  13:00
Lidé z ostravských Radvanic to cítí nejen při každém nádechu venku, ale poznají to i na parapetech a zahradním nábytku, z nichž už nemusí stírat usazené černé vrstvy. Obvod s kdysi jedním z nejšpinavějších ovzduší už žebříčkům nejhorších míst nekraluje. Stejně jako Věřňovice na Karvinsku, před lety označované jako černý puntík na mapě Evropy.

Zlepšující se trend posledních let potvrzují i data měřicích stanic za uplynulý rok. Podle těch na žádném místě v Moravskoslezském kraji nepřekročilo množství polétavého prachu v ovzduší zákonem stanovenou hranici pětatřiceti dní v roce.

A když už byla inverze a prachu v ovzduší přibylo, dosáhl nejvýš zhruba dvojnásobku denního limitu, a i to jen výjimečně.

„Rok 2025 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý,“ vyhodnotila prozatím dostupná data Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„Třeba utírání velké vrstvy prachu z terasového nábytku je už takové dva, dva a půl roku minulostí.“

Smogový region? Už dávno ne. Ostravsko má historicky nejnižší hodnoty znečištění

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02

Ostrava dá letos na vložky do škol milion korun. S projektem začala první

Na všech ostravských základních školách jsou nyní na dívčích záchodech k...

Jeden milion korun poputuje v letošním roce z ostravského rozpočtu na distribuci menstruačních vložek do městských základních škol. Magistrát tak pokračuje v projektu, s nímž začal v roce 2024, kdy...

8. ledna 2026  7:13

