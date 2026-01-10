Zlepšující se trend posledních let potvrzují i data měřicích stanic za uplynulý rok. Podle těch na žádném místě v Moravskoslezském kraji nepřekročilo množství polétavého prachu v ovzduší zákonem stanovenou hranici pětatřiceti dní v roce.
A když už byla inverze a prachu v ovzduší přibylo, dosáhl nejvýš zhruba dvojnásobku denního limitu, a i to jen výjimečně.
„Rok 2025 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý,“ vyhodnotila prozatím dostupná data Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
„Třeba utírání velké vrstvy prachu z terasového nábytku je už takové dva, dva a půl roku minulostí.“