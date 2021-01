Rozhledny i expozice pro gibony. Novinky roku 2021 v Moravskoslezském kraji

Jako každý rok oslovovali koledníky, čistili pokladničky a chystali kolednické cukříky i kalendáříky, letos ale připravovali i náhradní scénáře. Třeba virtuální sbírku či koledování jen venku nebo bez zpěvu. Do poslední chvíle totiž kvůli koronaviru nebylo jisté, jak bude Tříkrálová sbírka vypadat.

„I proto se letos sbírka uskuteční v termínu od 1. až do 24. ledna. Abychom měli větší prostor najít termín, kdy by koledníci mohli do ulic,“ uvedl Dalibor Kraut z ostravské Charity.

Přípravy se vyplatily, opatření zatím koledování nedovolí a lidem jsou zatím k dispozici speciální účty i dárcovské SMS.

Ve stejné pozici jsou letos pořadatelé všech kulturních, společenských i sportovních akcí. „S ohledem na nejistou dobu není možné nic s určitostí plánovat,“ přiznala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Stejně jako v jiných letech se připravují stěžejní i menší akce v kraji – studentský Majáles či festivaly Colours of Ostrava, Štěrkovna Open Music a Moravské hrady, ale také Zlatá tretra či Ostrava Beach Open. O jejich podobě však rozhodnou až platná opatření.

Na investice ale ani kvůli výpadkům příjmů v rozpočtu v důsledku pandemie kraj ani jednotlivá města rezignovat nechtějí. Například hejtmanství si kvůli jejich udržení vezme třímiliardový úvěr, dosud nejvyšší ve své historii.

Otevřou se muzea v Kopřivnici a ve Fulneku

V dopravě zahájí mimo jiné opravy mostů přes řeku Odru v Opavské ulici v Ostravě či projektovou přípravu celkové obnovy vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka, v sociální oblasti výstavbu několika nových objektů pro seniory, ve školství opravy školních budov i stavbu dílen.

„Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební úpravy a přístavba pavilonu H Slezské nemocnice v Opavě a začnou stavební úpravy pavilonu L. Uskuteční se také přístavba a nástavba rehabilitace v Nemocnici Třinec. Nemocnice ve Frýdku-Místku bude pokračovat v rekonstrukci hemodialýzy v budově S,“ sdělila Birklenová.

Kraj zpřístupní nové Muzeum automobilů Tatra v Kopřivnici a Památník J. A. Komenského ve Fulneku, bude se pracovat na vzniku expozice Muzea Trojmezí v Jablunkově i revitalizaci zámku Bruntál.

„Budeme pokračovat i v přípravě novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava

Ostrava dokončí opravu historické budovy bývalých jatek i nového pavilonu v zoo.



„Nově budou zahájeny například stavby parkovacího domu u městské nemocnice, rekonstrukce historické Grossmanovy vily, další úsek okolí řeky Ostravice a Havlíčkova nábřeží i veřejného prostranství u Duhy v Porubě. Rozšiřovat se dále bude síť cyklostezek, například U Výtopny – Pavlovova, a revitalizovat další zelené prostranství, například Smetanův sad,“ shrnula mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Frýdek-Místek bude dále opravovat městskou knihovnu v Místku a rozšiřovat frýdecký hřbitov. „Z nových investičních akcí rozpočet zahrnuje stavební úpravy objektu na ulici Těšínská na sídlo městské policie či výstavbu tělocvičny při základní škole v Chlebovicích,“ sdělila mluvčí Jana Matějíková.

Bruntál uskuteční menší investice, například rozšíření pohřebiště na Uhlířském vrchu či opravy komunikací. Opava začne s budováním kanalizace v Komárově a Suchých Lazcích a opraví několik městských domů. V Bohumíně opraví historickou červenou dělnickou kolonii v centru města.

Areál Karnoly bude přístupný veřejnosti

Krnov dokončí opravu ploch a tribun atletického stadionu a plánuje také zpřístupnění areálu někdejší textilky Karnola.



„Po demolici kotelny, archeologickém průzkumu a úpravách veřejného prostranství tam vznikne prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí,“ řekla mluvčí radnice Dita Círová.

V Krnově začátkem léta po dvou letech otevře i rozhledna na Cvilíně. Ještě o něco dříve, na jaře, slavnostně otevřou nově postavenou vyhlídkovou věž s prosklenou podlahou také v Budišově nad Budišovkou. Další rozhledna se otevře v Jeseníku nad Odrou.

Důležitým rokem je letošek i pro Zoo Ostrava, kde by měly skončit práce na expozici pro gibony a makaky lví.