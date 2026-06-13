A tak trh s domy v Moravskoslezském kraji spíše stagnuje. Výjimkou jsou domy ve velkých městech, které se prodávají poměrně rychle. I proto, že k mání jich je jako šafránu.
Nabídka domů k prodeji v regionu ukazuje značné rozdíly v cenách. Na jedné straně je poměrně značné množství domů za tři až pět milionů, což není daleko od dnešních cen bytů v regionu, na druhé straně domy až pětinásobně dražší.
„Je to velmi individuální. Na jedné straně jsou domy ve městech, které jsou výrazně dražší, ale prodávají se podstatně rychleji. Jedním z důvodů je, že na prodej jich bývá velmi málo,“ popsal Kamil Kůs, majitel ostravské Kaktus Reality. Vyšší zájem o městské nemovitosti ovlivňuje také životní styl a pohodlí. „Mnoho lidí nechce být otroky svých dětí, vozit je z vesnice do kroužků a podobně, výhoda města spočívá v tom, že děti kamkoliv dojdou pěšky nebo dojedou hromadnou dopravou,“ objasnil Kůs.
Dům jako alternativa bytu
„Dům ve městě je prakticky alternativa k bytu. Všude dojdete pěšky a s domem se nepojí tolik práce, jako když máte na vesnici dům se zahradou a hospodářstvím, o něž se musíte více starat,“ nastínil realitní makléř z Frýdku-Místku Petr Roták.
Zájem o domy ve městech se projevuje právě na délce jejich prodeje. „Jsou zakázky, které se daří prodat v řádu několika měsíců, to jsou domy ve městech jako Ostrava, Opava, Frýdek-Místek. U menších měst a v jejich dojezdové vzdálenosti je ale prodejní doba půl roku i déle,“ přiblížil regionální manažer realitní kanceláře Sting Jan Kunz.
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Ve městech je také znát výraznější nárůst cen. „Teď třeba prodáváme dům v Porubě za zhruba devět milionů korun, který navíc vyžaduje rekonstrukci, což je několik milionů navíc. Před čtyřmi lety přitom takový dům vyšel na polovinu, stál okolo čtyř milionů. Takže ve městech vidíme zhruba stoprocentní nárůst ceny,“ informoval Kůs.
Trh v menších městech a na vesnicích je však pomalejší. „Tam už není tak snadné dům prodat. Jedním z důvodů je, že v poslední době výrazně vzrostla nabídka. Na trhu je tedy domů více, kupci si mohou více vybírat. Máme zkušenosti i s tím, že u některých domů trvalo třeba i dva roky, než se prodaly. Ale půl roku a déle je běžná doba,“ sdělil Kůs.
Sleva z ceny prodej urychlí
„V případě, že někdo chce prodat dům rychle, je nutné hýbat cenou směrem dolů. Což je rozdíl proti situaci před několika lety, kdy nabídková cena kvůli vysokému zájmu při prodeji i o několik stovek tisíc vzrostla,“ podotkl Kunz.
U domů pak více než u bytů rozhoduje technický stav nemovitostí. „Ty v původním stavu jsou sice výrazně levnější, ale zájemce často odrazuje vidina mnohamilionové rekonstrukce. Navíc v době, kdy jsou zastavené dotace na zateplení a kdy to vypadá na další růst hypoték,“ poznamenal Kunz.
Stav nemovitosti také výrazně ovlivňuje cenu. „Nedávno jsem prodával dům v původním stavu za necelé tři miliony korun. Kdyby byl stejný dům už po rekonstrukci, mohla by se cena vyšplhat až na šest milionů korun,“ přidal jeden z příkladů Petr Roták. „U bytů ten rozdíl není tak velký, v původním stavu může stát tři miliony, po opravě přibližně čtyři miliony.“
Podobně jako u bytů i zde mnoho zákazníků chce nemovitost, do níž by se mohla okamžitě nastěhovat. „Špatně je, když se někdo snaží prodat dům s nedokončenými opravami a přitom za něj chce vyšší cenu, protože už třeba do rekonstrukce předtím investoval spoustu peněz. Takové domy se neprodávají dobře, lepší je předtím opravy dokončit,“ popsal Roták jednu ze záludností trhu.
Nejdéle pak v nabídkách zůstávají nemovitosti z luxusnějšího segmentu, v cenách od 15 milionů nahoru. „Čím dražší nemovitost, tím užší okruh zájemců. I takové domy mají své kupce, může ale trvat i rok a půl nebo dva, než se je podaří prodat,“ podotkl Roták.