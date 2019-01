Máte příznaky spalniček? Zamiřte přímo na infekční oddělení, vyzývá úřad

Ještě neskončil letošní první měsíc a nakažených spalničkami už je více než za celý předešlý rok. Zatímco loni hygienici evidovali šest případů, letos už se nakazilo deset lidí.

„Na to musíme reagovat a udělat maximum pro zastavení šíření této epidemie,“ konstatoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Kraj svolal zástupce všech nemocnic a společně s hygieniky jednali o tom, co dělat, aby se neopakovala spalničková kalamita z roku 2017, kdy se v kraji nakazilo dokonce přes sto lidí.

Na setkání se nakonec domluvili například na tom, že zdravotníci, kteří přicházejí do styku s nakaženými, budou prověřeni na protilátky proti spalničkovému viru a případně přeočkováni.

Spalničky Infekční onemocnění začíná podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek.

světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech se přidá červená vyrážka , která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny.

, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny. Imunita vzniklá očkováním v dětství postupně slábne.

„Očkování pravděpodobně půjde na vrub těchto jednotlivců nebo na vrub daného zdravotnického zařízení,“ zmínil Gebauer.

Plané poplachy? Nevadí

Dodal, že člověk se spalničkami může nakazit až osmnáct lidí.

Ve všech zdravotnických zařízeních se rovněž objeví plakáty s názorným vysvětlením příznaků spalniček. „Pokud někdo má například vyrážku spojenou s horečkou nebo zánět spojivek, neměl by jít ke svému praktickému lékaři nebo do nemocniční ambulance, ale ať si například přivolá sanitku, která jej přepraví přímo na infekční oddělení,“ nastínil náměstek hejtmana správný postup.

Uznal, že se určitě v mnoha případech prokáže, že to spalničky nebyly. „Přesto je toto preventivní opatření důležité,“ říká Gebauer.

Lidé s podezřením na spalničky by také měli mít co nejméně kontaktů se svým okolím. Gebauer doplnil, že z deseti letošních nakažených je šest dospělých od 16 do 56 let a čtyři dosud neočkované děti. Další lidé setrvávají v karanténě.

Můžete si nechat vyšetřit hladinu protilátek

Právě očkování zůstává podle odborníků jediným jistým protiopatřením. Jenže hladina protilátek po očkování v dětství po patnácti letech klesá a postupem času se blíží nule.

„Pokud lidé chtějí vědět, zda mají proti spalničkovému viru protilátky, mohou ve virologické laboratoři podstoupit vyšetření. Není ovšem hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jeho cena se pohybuje okolo čtyř set korun,“ přiblížila ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

Vybídla také rodiče, aby s očkováním svých dětí neotáleli a dostavili se k pediatrům včas.

Kraj považuje za prospěšné i to, aby se opětovně proti spalničkám nechali naočkovat starší lidé.

Při léčbě tohoto vysoce nakažlivého onemocnění je povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od vzniku červené až fialové vyrážky, která se čtvrtý až pátý den od nákazy objevuje na záhlaví a postupuje na obličej, krk, břicho a končetiny.