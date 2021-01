Moravskoslezské nemocnice se plní, do pokojů musejí přidávat přistýlky

Velmi špatnou situaci potvrzují rekordní čísla z posledních dní i upozornění hejtmana Ivo Vondráka, že ostravské krematorium už není schopné zpopelnit všechny zemřelé, kterých je mnohem více než obvykle. Proto bude žádat Ústřední krizový štáb, aby v rámci republiky začal zpopelňování koordinovat (podrobněji o problému zde).



Jen v Ostravě je nyní koronavirem nakažených přes jedenáct tisíc lidí, v kraji přes osmnáct tisíc. To je ve srovnání s koncem listopadu téměř dvojnásobek. Podobně stoupl i počet lidí, kterým koronavirus zkrátil život. Od března do 25. listopadu zemřelo 799 obyvatel kraje s covidem-19, do neděle 3. ledna již 1 495.

Třetí vlnu epidemie pozoruje i záchranná služba, které výrazně přibylo výjezdů.



„Už na konci prosince se počet volání pacientů i výjezdů zvýšil o 60 až 70 procent. Například předloni 28. prosince jsme měli 325 výjezdů v celém kraji, ale loni ve stejný den 505. Absolutní rekord jsme zaznamenali letos v sobotu 2. ledna, kdy jsme měli 539 výjezdů,“ uvedl ředitel krajské záchranné služby Roman Gřegoř.

Podotkl, že už nastávají situace, kdy některé nemocnice dočasně nemohou přijímat nové pacienty a sanitky je musí odvážet jinam.

Přidejte ještě jedno R. Rozum

„Zatím se nestalo, že bychom neměli nemocné kam umístit. Ale lidé by měli vědět, že situace se zhoršuje. Přispívá k tomu každý, kdo ignoruje pravidlo tří R, tedy nošení roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů. V poslední době se mluví ještě o čtvrtém R, tedy o rozumu. Za jeho používání bych se také velmi přimlouval,“ dodal Gřegoř.

Na to, že situace v nemocnicích se dramatizuje, upozornil i hejtman. „Kolaps nemocnic zatím nehrozí, jednáme o navýšení kapacity lůžek. Ale i největší nemocnice v kraji má k dispozici už jen desítky volných lůžek, víc ne,“ nastínil Vondrák.

Jeho slova potvrdil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. „Aktuálně léčíme 197 pacientů s covidem-19, což je absolutně nejvíce od jara. Z toho je osmnáct pacientů napojeno na plicní ventilátor a čtyři na přístroj ECMO, který zajišťuje mimotělní oběh krve. K dispozici máme ještě padesát lůžek, až je naplníme, budeme muset situaci dále řešit. Pacienty na holičkách nenecháme, ale chybí personál, který by se o ně staral. Momentálně je na pracovní neschopnosti okolo 300 zdravotníků, z toho dvě třetiny kvůli koronaviru,“ uvedl ředitel Havrlant.

Do práce musejí i zdravotníci na dovolených

Podobná situace je také v dalších nemocnicích, například v Karviné-Ráji leželo v pondělí v pokojích pro padesát pacientů 54 lidí s covidem.

„Nezbývá nám, než přidávat přistýlky, takže v pokojích, kde jsou běžně dva až tři pacienti, teď máme čtyři až pět pacientů. Komfort musí stranou. Důležitá je dostupnost zdravotní péče,“ popsala situaci mluvčí nemocnice Věra Murínová.

„Přistýlky používáme taky. Dělá to už snad každá nemocnice, protože pacientů extrémně přibývá. Jen za uplynulý víkend jsme měli 114 příjmů, z toho 44 covidových,“ potvrdil Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku, která v pondělí léčila 127 pacientů s covidem, z toho 14 na plicních ventilátorech.

Nemocní jsou přitom i mezi zdravotníky. „Situaci řešíme tak, že jsme do práce povolali zdravotníky z dovolených a lékaře, kteří jsou ještě covid pozitivní, ale už bez příznaků a cítí se lépe. Nosí respirátory. Práce sester u lůžka je tak namáhavá, že zůstávají doma až do úplného doléčení,“ dodal šéf nemocnice.