Nemocnice se plní nakaženými, kraj chce pomoc lázní i domovů pro seniory

Nakažených či v karanténě je už asi deset procent zdravotníků. Například na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě onemocnělo šestnáct zdravotních sester a ošetřovatelek.

„Minulý týden jsme proto museli dočasně zavřít jedno ze tří interních oddělení s 29 lůžky. Jelikož druhé už dříve fungovalo pro covid pacienty, pro internu zůstalo jen 29 lůžek. Interní pacienty však dál přijímáme na urologii a ortopedii, kde je dočasně zrušena operativa,“ popsala situaci vrchní sestra opavské interny Šárka Postupová.

Díky tomu, že oddělení se podařilo sehnat náhradní personál z řad sester v záloze, mediků a studentek Slezské univerzity v Opavě, v neděli zprovoznilo část zavřené interny.

„Na interním oddělení máme zatím k dispozici 15 lůžek pro covid pacienty. Věřím, že příští týden pro ně otevřeme i posledních 14 lůžek na tomto oddělení, protože by se měl postupně vracet do práce náš uzdravený nelékařský personál,“ dodala vrchní sestra.

Podle vedení kraje zatím regionální nemocnice situaci zvládají, i díky pomoci mnoha desítek mediků či studentů zdravotnických oborů.

„Ale velmi rychlý nárůst hospitalizovaných pacientů i nakažených zdravotníků může brzy vést k zaplnění nemocničních kapacit,“ zmínil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že situace si žádá další opatření.

„Na krizovém štábu kraje chceme požádat ředitelku Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavlu Svrčinovou, aby vydala nařízení k uvolnění lůžek pro lehčí covid pacienty, kteří nepotřebují kyslík, například v lázeňských a rehabilitačních zařízeních. Je to v její kompetenci,“ řekl v pondělí dopoledne Gebauer.

Na pondělním brífinku po jednání krizového štábu pak hejtman Ivo Vondrák upřesnil, že vyzvali krajskou hygieničku, která je nyní také v karanténě, aby nařídila přijetí covid pozitivních pacientů Sanatoriím Klimkovice.

Senioři v lehčím stavu budou i v Bílovci

„V nemocnicích leží nyní už téměř 600 pacientů s podezřením nebo potvrzenou nákazou koronavirem, z toho třetina v těžším stavu na ARO nebo JIP. Chceme apelovat na domovy pro seniory, aby přijímaly zpět své klienty, kteří jsou stále ještě pozitivní, ale nepotřebují intenzivní péči ani kyslík. Pro seniory z domovů, které toto nebudou schopny zajistit, připravujeme další lůžka,“ vysvětlil Ivo Vondrák.

Prvních 35 seniorů v lehčím stavu přestěhuje kraj už tento týden do své nemocnice v Bílovci, odkud přesune neinfekční seniory do Orlové.

„Příští týden bychom chtěli mít tři desítky lůžek pro pozitivní seniory v Sanatoriích Klimkovice, poté například v Rehabilitačním ústavu Hrabyně, případně dalších zařízeních,“ dodal hejtman.

Sanatoria Klimkovice pomohou

Sanatoria Klimkovice jsou připravena kraji potřebná lůžka pro pacienty z nemocničních zařízení poskytnout.

„Můžeme v léčebně B uvolnit třicet lůžek, které můžeme zajistit i svým personálem,“ uvedla Gračková. Provoz dětské léčebny by tak musel skončit a pacienti by putovali domů. „Pokud by kraj měl zájem o větší počet lůžek, tak jim je samozřejmě můžeme nabídnout, ale nezajistíme to svým personálem,“ uvedla mluvčí klimkovických lázní Ivana Gračková. Externí personál jsou ale sanatoria schopna ubytovat v apartmánových domech v blízkosti dětské léčebny.

„Je to pouze nabídka. Vyjasnili jsme si, co jsme schopni nabídnout a za jakých podmínek a kraj si to musí zvážit,“ uvedla Gračková.

Lázně podle ní ale chtějí mít vyjasněné okolnosti uvolnění kapacity včetně financování lůžek či péče o pacienty. Rozhodne-li se kraj nabídku využít, až pak by z dětské léčebny odeslali klienty domů. Zatím zůstává v provozu a pobyty se neukončují.