Šéfka moravskoslezské hygienické stanice zůstává ve funkci, chybu uznala

Krajská hygienická stanice v pátek vydala s okamžitou platností rozšíření povinnosti nošení roušek ve veřejné dopravě a veřejných vnitřních prostorech, omezení počtu účastníků hromadných akcí na 100 lidí a omezení otvírací doby restaurací ze dvou okresů na celý kraj.



To okamžitě vyvolalo řadu protestů, zvláště nad okamžitou platností a rozsahem opatření se podivoval i hejtman Ivo Vondrák. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dokonce o víkendu Svrčinovou vyzval, aby zvážila setrvání ve funkci a o chybách v komunikaci hovořil i premiér Andrej Babiš. Dnes se v centru Ostravy uskuteční protestní demonstrace.

„Výtku ministra jsem si vyslechla a udělala si z toho své soukromé závěry. Výtka byla oprávněná a dohodli jsme se, že případné další mimořádné opatření budu konzultovat a požádám o svolání krajské bezpečnostní rady aspoň den dopředu, než bude opatření vydáno,“ uvedla Svrčinová po pondělním jednání bezpečností rady. Té se účastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dodala, že od ministerstva zdravotnictví dostaly hygienické stanice instrukce, aby platnost přijatých opatření byla minimálně o několik hodin později, než budou vyhlášena.

Ministr Vojtěch sdělil, že páteční opatření po odborné stránce byla správná, ale je nutné, aby hygienická stanice lépe komunikovala. „Z mého pohledu to bylo selhání, povedeme o tom ještě nějakou debatu a jde mi o to, aby se situace promptně zlepšila, jinak by to mělo nějaké důsledky,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Opatření se budou průběžně posuzovat

Epidemiologická situace v regionu není podle hygieniků dobrá, v neděli bylo zjištěno dalších padesát nových případů nákazy koronavirem.

Ohniska se však přesouvají z Karvinska na Frýdecko-Místecko, protože jen dva případy mají souvislost s OKD. „Právě na Frýdecko-Místecku máme více případů z jedné velké oslavy a bohužel se nákaza objevila i mezi zdravotníky v Nemocnici Frýdek-Místek,“ konstatovala Svrčinová.

Na bezpečnostní radě kraje také padla dohoda o průběžném vyhodnocení epidemiologického stavu v jednotlivých regionech s úpravami omezení.

Plošnou platnost například kritizoval starosta Krnova na Bruntálsku Tomáš Hradil s poukazem na to, že v regionu je jeden nakažený a mají taková omezení, jako v ohniscích vzdálených padesát až osmdesát kilometrů. „Poprvé se kvůli tomu sejdeme ve čtvrtek a možné změny by měly platnost od pátku,“ dodala krajská hygienička.